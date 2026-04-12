Лубинец направит письма в МККК и ООН по поводу убийства оккупантами эвакуационной группы и расстрела украинских военнопленных: цинизму россиян нет предела

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направляет письма в МККК и ООН в связи с убийством россиянами эвакуационной группы в Запорожье и расстрелом украинских военнопленных в Харьковской области.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Светлый праздник Пасхи - но цинизму россиян нет предела. В день, который символизирует жизнь, веру и возрождение, они снова несут смерть", - говорится в сообщении.

Лубинец подчеркнул, что это - грубое и циничное нарушение норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций.

"Я немедленно направляю письма в МККК и ООН по поводу этих преступлений: мир должен знать, что Россия системно нарушает все возможные правила войны и превратила террор в свою тактику", - добавил омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готовит опровержение и хочет обвинить Украину в инсценировке расстрела пленных в Харьковской области, - 14 корпус

Как отмечается, на сегодняшний день зафиксировано почти 227 тысяч преступлений агрессии и военных преступлений.

"И за каждой этой цифрой - сломанные судьбы, замученные люди, убитые без права на защиту. И сколько еще таких преступлений остаются без свидетелей, под завалами, в братских могилах или в плену - мы даже не знаем.



В день Пасхи, когда мир говорит о милосердии и человечности, Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение к этим ценностям. Там, где должно было быть перемирие - выстрелы. Там, где должна была быть жизнь - смерть. За это должна быть ответственность!" - подчеркнул Лубинец.

Читайте также: УОС подтверждает расстрел оккупантами четырех пленных воинов во время "перемирия" в Харьковской области. Начато досудебное расследование

