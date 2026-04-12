Лубинец направит письма в МККК и ООН по поводу убийства оккупантами эвакуационной группы и расстрела украинских военнопленных: цинизму россиян нет предела
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направляет письма в МККК и ООН в связи с убийством россиянами эвакуационной группы в Запорожье и расстрелом украинских военнопленных в Харьковской области.
Об этом Лубинец сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Россияне несут смерть
"Светлый праздник Пасхи - но цинизму россиян нет предела. В день, который символизирует жизнь, веру и возрождение, они снова несут смерть", - говорится в сообщении.
Лубинец подчеркнул, что это - грубое и циничное нарушение норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций.
"Я немедленно направляю письма в МККК и ООН по поводу этих преступлений: мир должен знать, что Россия системно нарушает все возможные правила войны и превратила террор в свою тактику", - добавил омбудсмен.
Преступления агрессии и военные преступления РФ
Как отмечается, на сегодняшний день зафиксировано почти 227 тысяч преступлений агрессии и военных преступлений.
"И за каждой этой цифрой - сломанные судьбы, замученные люди, убитые без права на защиту. И сколько еще таких преступлений остаются без свидетелей, под завалами, в братских могилах или в плену - мы даже не знаем.
В день Пасхи, когда мир говорит о милосердии и человечности, Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение к этим ценностям. Там, где должно было быть перемирие - выстрелы. Там, где должна была быть жизнь - смерть. За это должна быть ответственность!" - подчеркнул Лубинец.
Что предшествовало
- Напомним, накануне мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские войска с применением FPV-дронов уничтожили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.
- Кроме того, по данным DeepState, вблизи Ветеринарного в Харьковской области оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ненавидимо всіх їх