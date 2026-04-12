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Новости Фото Расстрел украинских военнопленных
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ГОС подтверждает расстрел оккупантами 4 пленных воинов во время "перемирия" на Харьковщине. Начато досудебное расследование

Вблизи поселка Ветеринарное российские оккупанты расстреляли четырех безоружных украинских военнопленных после их захвата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

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Детали

"И это - во время действия объявленного самой же Россией пасхального перемирия. Это грубое нарушение Женевской конвенции. Казни пленных - системная практика армии РФ, одобряемая ее командованием. Каждое преступление будет задокументировано. Каждый оккупант - наказан", - говорится в сообщении.

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расстрел пленных

Что говорят в Офисе генпрокурора?

Установлено, что оккупанты вошли на позиции, взяли в плен четырех бойцов одной из отдельных механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, после чего умышленно расстреляли их из автоматического оружия.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины - жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель.

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Принимаются все необходимые меры для полного установления обстоятельств преступления.

Что предшествовало?

  • Ранее осентеры распространили видео, на котором запечатлено, как оккупанты расстреливают четырех украинских военнопленных в Харьковской области.

Автор: 

Харьковская область (2947) Харьковский район (1005) Ветеринарное (4)
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Топ комментарии
+29
З цапами все зрозуміло - йде війна, вороги вбивають одне одного всіма доступними методами й способами, тут навіть немає що обговорювати. Мене більше цікавить, як це, просто зайшли на укр позиції, взяли в полон, розстріляли й пішли. Дуже багато запитань, й, як завжди, ніяких відповідей.
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12.04.2026 11:18 Ответить
+20
Варто також дізнатися ,а з чиєї вини попали чотири,непоранених війскькових ЗСУ в полон?(
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12.04.2026 11:17 Ответить
+16
Це звичайно не те що катівні та тортури, проста швидка смерть ( за екраном) вже майже нікого не тригерить ..... Але все ж треба працювати щоб цапів знищити... Хто б почав з голобородьки єрмачноно, російського каваенщіка та агента ... Бо це питання виживання Країни та Нації...
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12.04.2026 11:07 Ответить

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