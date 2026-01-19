ВСУ взяли в плен россиянина, виновного в расстреле украинских пленных на Курщине, - Зеленский
В плен к ВСУ попал российский захватчик, расстрелявший украинских военнопленных на Курщине в октябре 2024 года.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Зеленский заявил об этом по итогам доклада первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада.
"Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года на Курщине... Противодействуем и российским диверсиям в тылу – благодарю Службу безопасности Украины за защиту наших граждан", – написал президент.
Он подчеркнул: "Каждый российский убийца должен ответить за содеянное".
О чем идет речь?
- Вероятно, речь идет о расстреле 9 украинских военнослужащих, которые сдавались в плен, на Курщине в октябре 2024 года.
- Тогда сообщалось, что погибшие воины шли на позиции, считая, что те расположены в тылу. Однако наткнулись на врага и вступили с ним в бой.
- Из-за ограниченного количества боекомплекта военные были вынуждены сдаться. По данным аналитиков DeepState, убийство произошло 10 октября 2024 года.
- Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста, отметив, что такие действия нарушают Женевскую конвенцию.
https://russian-torturers.org/profile/3574 Тужиловбув командиром гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Під час повторного вторгнення у Харківську область він разом з іншими російськими військовими захопив територію Вовчанського агрегатного заводу.
Зеленський зустрівся із Покладом - говорили про НАБУ та про інше із майбутнім головою СБУ.
