ВСУ взяли в плен россиянина, виновного в расстреле украинских пленных на Курщине, - Зеленский

В плен к ВСУ попал российский захватчик, расстрелявший украинских военнопленных на Курщине в октябре 2024 года.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Зеленский заявил об этом по итогам доклада первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада.

"Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года на Курщине... Противодействуем и российским диверсиям в тылу – благодарю Службу безопасности Украины за защиту наших граждан", – написал президент.

Он подчеркнул: "Каждый российский убийца должен ответить за содеянное".

О чем идет речь?

Вероятно, речь идет о расстреле 9 украинских военнослужащих, которые сдавались в плен, на Курщине в октябре 2024 года.

Тогда сообщалось, что погибшие воины шли на позиции, считая, что те расположены в тылу. Однако наткнулись на врага и вступили с ним в бой.

Из-за ограниченного количества боекомплекта военные были вынуждены сдаться. По данным аналитиков DeepState, убийство произошло 10 октября 2024 года.

Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста, отметив, что такие действия нарушают Женевскую конвенцию.

