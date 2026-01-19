ВСУ взяли в плен россиянина, виновного в расстреле украинских пленных на Курщине, - Зеленский

Зеленський і поклад

В плен к ВСУ попал российский захватчик, расстрелявший украинских военнопленных на Курщине в октябре 2024 года.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Зеленский заявил об этом по итогам доклада первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада.

"Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года на Курщине... Противодействуем и российским диверсиям в тылу – благодарю Службу безопасности Украины за защиту наших граждан", – написал президент.

Он подчеркнул: "Каждый российский убийца должен ответить за содеянное".

О чем идет речь?

  • Вероятно, речь идет о расстреле 9 украинских военнослужащих, которые сдавались в плен, на Курщине в октябре 2024 года.
  • Тогда сообщалось, что погибшие воины шли на позиции, считая, что те расположены в тылу. Однако наткнулись на врага и вступили с ним в бой.
  • Из-за ограниченного количества боекомплекта военные были вынуждены сдаться. По данным аналитиков DeepState, убийство произошло 10 октября 2024 года.
  • Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста, отметив, что такие действия нарушают Женевскую конвенцию.

Зараз нагодують до відвалу, пролікують, і на обмін.
19.01.2026 20:15 Ответить
зелений ще спітчі намалює..
19.01.2026 20:19 Ответить
"Сьогодні російського військовополоненого Сергія Тужилова, позивний "Алтай", засуджено до довічного позбавлення волі за страту українських військовополонених", - зазначив генпрокурор.

https://russian-torturers.org/profile/3574 Тужиловбув командиром гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Під час повторного вторгнення у Харківську область він разом з іншими російськими військовими захопив територію Вовчанського агрегатного заводу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/4079832-v-ukraini-do-dovicnogo-zasudili-rosijskogo-vijskovogo-tuzilova-za-stratu-polonenih.html
19.01.2026 20:20 Ответить
Ще й годувати падлу. Таких треба на уранові копальні..
20.01.2026 03:43 Ответить
довічна камера, без опалення, без світла, без горячої води ...
19.01.2026 20:16 Ответить
Швидко з ума вийде.Треба, щоб при глузді був і мучився...наприклад обмежений простір камери, картопельки смаженої з рибкою жареною, а водички тю-тю, ну і т.д....Мразюка
19.01.2026 20:19 Ответить
Метр зверху.

Хочу щоб всі подохли. За наших діточок, за мого чоловіка..зроблю все, щоб закабздонились.
19.01.2026 20:22 Ответить
+
19.01.2026 20:26 Ответить
6 футов. По нашему минимум полтора метра + 0,5 холм, чтобы животные не разрыли
19.01.2026 23:52 Ответить
віддайте його мені... держава ненестиме ніяких витрат. Я з ним впораюсь: живу в лісі, сусідів мало...
19.01.2026 20:46 Ответить
Зе і тут пропіарився.Видно справи погані,нема величних проектів для піара.
19.01.2026 20:46 Ответить
Зеленський зустрівся із Малюком і Хмарою - говорили про бойові операції СБУ.
Зеленський зустрівся із Покладом - говорили про НАБУ та про інше із майбутнім головою СБУ.
19.01.2026 20:47 Ответить
1- дарма Президент , про це , сказав - тепер до того каца буде зайва увага
2 - головне - що з цим кацапом буде далі ?
19.01.2026 20:47 Ответить
Будуть ******* двічі більше і двічі довше.
19.01.2026 21:07 Ответить
Навпаки - тепер , до нього , буде надмірна увага від червоного хреста , журналістів і т.д ...
19.01.2026 21:33 Ответить
Шкода що будуть тримати в камері довічного ув'язнення...а потрібно в загальній суворого режиму щоб зробили з нього на Алтая, а Алочку
19.01.2026 20:55 Ответить
Ось,що значить таскати з собою у смартфоні відео та фото...
19.01.2026 21:10 Ответить
Гадаю, головним в цій новині є прізвище того, хто зробив доповідь.
19.01.2026 21:29 Ответить
Шкода, що по-тихому десь за деревом не прикінчили виперда.
19.01.2026 21:54 Ответить
Покажите всем рожу ****** , люди должны видеть эту падаль...
19.01.2026 22:03 Ответить
Зайди сюди : https://www.youtube.com/@DmytroKarpenko там такого лайна тисяч дві .
20.01.2026 00:25 Ответить
 
 