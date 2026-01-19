ЗСУ взяли в полон росіянина, який винний у розстрілі українських полонених на Курщині, - Зеленський

Зеленський та поклад

У полон до ЗСУ потрапив російський загарбник, який розстріляв українських військовополонених на Курщині у жовтні 2024 року.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Зеленський заявив про це за підсумками доповіді першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.

"Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині... Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян", - написав президент.

Він наголосив: "Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне".

Про що йдеться?

  • Імовірно, йдеться про розстріл 9 українських військовослужбовців, які здавалися в полон, на Курщині у жовтні 2024 року.
  • Тоді повідомлялось, що загиблі воїни йшли на позиції, вважаючи, що ті розташовані в тилу. Однак натрапили на ворога та вступили з ним у бій.
  • Через обмежену кількість боєкомплекту військові були змушені здатися. За даними аналітиків DeepState, вбивство сталося 10 жовтня 2024 року.
  • Дмитро Лубінець направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначивши, що такі дії порушують Женевську конвенцію.

Автор: 

армія рф (20824) Зеленський Володимир (27586) полонені (2392) Поклад Олександр (6)
Зараз нагодують до відвалу, пролікують, і на обмін.
19.01.2026 20:15 Відповісти
Метр зверху.

Хочу щоб всі подохли. За наших діточок, за мого чоловіка..зроблю все, щоб закабздонились.
19.01.2026 20:22 Відповісти
довічна камера, без опалення, без світла, без горячої води ...
19.01.2026 20:16 Відповісти
Зараз нагодують до відвалу, пролікують, і на обмін.
19.01.2026 20:15 Відповісти
зелений ще спітчі намалює..
19.01.2026 20:19 Відповісти
"Сьогодні російського військовополоненого Сергія Тужилова, позивний "Алтай", засуджено до довічного позбавлення волі за страту українських військовополонених", - зазначив генпрокурор.

https://russian-torturers.org/profile/3574 Тужиловбув командиром гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Під час повторного вторгнення у Харківську область він разом з іншими російськими військовими захопив територію Вовчанського агрегатного заводу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/4079832-v-ukraini-do-dovicnogo-zasudili-rosijskogo-vijskovogo-tuzilova-za-stratu-polonenih.html
19.01.2026 20:20 Відповісти
Ще й годувати падлу. Таких треба на уранові копальні..
20.01.2026 03:43 Відповісти
довічна камера, без опалення, без світла, без горячої води ...
19.01.2026 20:16 Відповісти
Швидко з ума вийде.Треба, щоб при глузді був і мучився...наприклад обмежений простір камери, картопельки смаженої з рибкою жареною, а водички тю-тю, ну і т.д....Мразюка
19.01.2026 20:19 Відповісти
Метр зверху.

Хочу щоб всі подохли. За наших діточок, за мого чоловіка..зроблю все, щоб закабздонились.
19.01.2026 20:22 Відповісти
+
19.01.2026 20:26 Відповісти
6 футов. По нашему минимум полтора метра + 0,5 холм, чтобы животные не разрыли
19.01.2026 23:52 Відповісти
віддайте його мені... держава ненестиме ніяких витрат. Я з ним впораюсь: живу в лісі, сусідів мало...
19.01.2026 20:46 Відповісти
Зе і тут пропіарився.Видно справи погані,нема величних проектів для піара.
19.01.2026 20:46 Відповісти
Зеленський зустрівся із Малюком і Хмарою - говорили про бойові операції СБУ.
Зеленський зустрівся із Покладом - говорили про НАБУ та про інше із майбутнім головою СБУ.
19.01.2026 20:47 Відповісти
1- дарма Президент , про це , сказав - тепер до того каца буде зайва увага
2 - головне - що з цим кацапом буде далі ?
19.01.2026 20:47 Відповісти
Будуть ******* двічі більше і двічі довше.
19.01.2026 21:07 Відповісти
Навпаки - тепер , до нього , буде надмірна увага від червоного хреста , журналістів і т.д ...
19.01.2026 21:33 Відповісти
Шкода що будуть тримати в камері довічного ув'язнення...а потрібно в загальній суворого режиму щоб зробили з нього на Алтая, а Алочку
19.01.2026 20:55 Відповісти
Ось,що значить таскати з собою у смартфоні відео та фото...
19.01.2026 21:10 Відповісти
Гадаю, головним в цій новині є прізвище того, хто зробив доповідь.
19.01.2026 21:29 Відповісти
Шкода, що по-тихому десь за деревом не прикінчили виперда.
19.01.2026 21:54 Відповісти
Покажите всем рожу ****** , люди должны видеть эту падаль...
19.01.2026 22:03 Відповісти
Зайди сюди : https://www.youtube.com/@DmytroKarpenko там такого лайна тисяч дві .
20.01.2026 00:25 Відповісти
 
 