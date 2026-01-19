ЗСУ взяли в полон росіянина, який винний у розстрілі українських полонених на Курщині, - Зеленський

У полон до ЗСУ потрапив російський загарбник, який розстріляв українських військовополонених на Курщині у жовтні 2024 року.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Зеленський заявив про це за підсумками доповіді першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.

"Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині... Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян", - написав президент.

Він наголосив: "Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне".

Про що йдеться?

Імовірно, йдеться про розстріл 9 українських військовослужбовців, які здавалися в полон, на Курщині у жовтні 2024 року.

Тоді повідомлялось, що загиблі воїни йшли на позиції, вважаючи, що ті розташовані в тилу. Однак натрапили на ворога та вступили з ним у бій.

Через обмежену кількість боєкомплекту військові були змушені здатися. За даними аналітиків DeepState, вбивство сталося 10 жовтня 2024 року.

Дмитро Лубінець направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначивши, що такі дії порушують Женевську конвенцію.

