ЗСУ взяли в полон росіянина, який винний у розстрілі українських полонених на Курщині, - Зеленський
У полон до ЗСУ потрапив російський загарбник, який розстріляв українських військовополонених на Курщині у жовтні 2024 року.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Зеленський заявив про це за підсумками доповіді першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.
"Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині... Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян", - написав президент.
Він наголосив: "Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне".
Про що йдеться?
- Імовірно, йдеться про розстріл 9 українських військовослужбовців, які здавалися в полон, на Курщині у жовтні 2024 року.
- Тоді повідомлялось, що загиблі воїни йшли на позиції, вважаючи, що ті розташовані в тилу. Однак натрапили на ворога та вступили з ним у бій.
- Через обмежену кількість боєкомплекту військові були змушені здатися. За даними аналітиків DeepState, вбивство сталося 10 жовтня 2024 року.
- Дмитро Лубінець направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначивши, що такі дії порушують Женевську конвенцію.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://russian-torturers.org/profile/3574 Тужиловбув командиром гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Під час повторного вторгнення у Харківську область він разом з іншими російськими військовими захопив територію Вовчанського агрегатного заводу.
Хочу щоб всі подохли. За наших діточок, за мого чоловіка..зроблю все, щоб закабздонились.
2 - головне - що з цим кацапом буде далі ?