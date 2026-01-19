Зеленський заслухав доповіді Хмари та Малюка: погодили нові бойові операції СБУ

19 січня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь тимчасового голови СБУ Євгенія Хмари.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що обговорювали?

За словами Зеленського, Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей.

"Погодив нові бойові операції. Продовжується і внутрішня трансформація Служби – саме так, щоб посилити нашу державу", - додав президент.

Також Зеленський заслухав доповідь ексголови Служби безпеки України Василя Малюка про підготовку асиметричних операцій проти Росії: "Всі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що начальник ЦСО "А" Хмара стане тимчасовим головою СБУ.

