УОС підтверджує розстріл окупантами чотирьох полонених воїнів під час "перемир’я" на Харківщині. Розпочато досудове розслідування
Поблизу селища Ветеринарне російські окупанти розстріляли чотирьох беззбройних українських військовополонених, яких захопили у полон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
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"І це - під час дії оголошеного самою ж Росією великоднього перемир'я. Це грубе порушення Женевської конвенції. Страти полонених - системна практика армії РФ, яка схвалюється її командуванням. Кожен злочин буде задокументований. Кожен окупант - покараний", - йдеться у повідомленні.
Що кажуть в Офісі генпрокурора?
Встановлено, що окупанти зайшли на позиції, взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад Збройних Сил України, після чого умисно розстріляли їх з автоматичної зброї.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України - жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель.
Вживаються всі необхідні заходи для повного встановлення обставин злочину.
Що передувало?
- Раніше осінтери поширили відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстрілюють чотирьох українських військовополонених на Харківщині.
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