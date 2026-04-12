ГОС подтверждает расстрел оккупантами 4 пленных воинов во время "перемирия" на Харьковщине. Начато досудебное расследование

Вблизи поселка Ветеринарное российские оккупанты расстреляли четырех безоружных украинских военнопленных после их захвата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Детали

"И это - во время действия объявленного самой же Россией пасхального перемирия. Это грубое нарушение Женевской конвенции. Казни пленных - системная практика армии РФ, одобряемая ее командованием. Каждое преступление будет задокументировано. Каждый оккупант - наказан", - говорится в сообщении.

Читайте также: Расстрелял пленного воина ВСУ в 2025 году: рашист предстанет перед судом в Украине, - СБУ

Что говорят в Офисе генпрокурора?

Установлено, что оккупанты вошли на позиции, взяли в плен четырех бойцов одной из отдельных механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, после чего умышленно расстреляли их из автоматического оружия.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины - жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель.

Читайте: ВСУ взяли в плен россиянина, виновного в расстреле украинских пленных в Курской области, - Зеленский

Принимаются все необходимые меры для полного установления обстоятельств преступления.

