РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11603 посетителя онлайн
Новости Расстрел украинских военнопленных
3 378 18

ГОС подтверждает расстрел оккупантами 4 пленных воинов во время "перемирия" на Харьковщине. Начато досудебное расследование

Вблизи поселка Ветеринарное российские оккупанты расстреляли четырех безоружных украинских военнопленных после их захвата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"И это - во время действия объявленного самой же Россией пасхального перемирия. Это грубое нарушение Женевской конвенции. Казни пленных - системная практика армии РФ, одобряемая ее командованием. Каждое преступление будет задокументировано. Каждый оккупант - наказан", - говорится в сообщении.

расстрел пленных

Что говорят в Офисе генпрокурора?

Установлено, что оккупанты вошли на позиции, взяли в плен четырех бойцов одной из отдельных механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, после чего умышленно расстреляли их из автоматического оружия.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины - жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель.

Принимаются все необходимые меры для полного установления обстоятельств преступления.

Что предшествовало?

  • Ранее осентеры распространили видео, на котором запечатлено, как оккупанты расстреливают четырех украинских военнопленных в Харьковской области.

Автор: 

Харьковская область (2485) Харьковский район (781) Ветеринарное (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
З цапами все зрозуміло - йде війна, вороги вбивають одне одного всіма доступними методами й способами, тут навіть немає що обговорювати. Мене більше цікавить, як це, просто зайшли на укр позиції, взяли в полон, розстріляли й пішли. Дуже багато запитань, й, як завжди, ніяких відповідей.
показать весь комментарий
12.04.2026 11:18 Ответить
+10
Це звичайно не те що катівні та тортури, проста швидка смерть ( за екраном) вже майже нікого не тригерить ..... Але все ж треба працювати щоб цапів знищити... Хто б почав з голобородьки єрмачноно, російського каваенщіка та агента ... Бо це питання виживання Країни та Нації...
показать весь комментарий
12.04.2026 11:07 Ответить
+10
Варто також дізнатися ,а з чиєї вини попали чотири,непоранених війскькових ЗСУ в полон?(
показать весь комментарий
12.04.2026 11:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Людожери, антинація печерних орків
показать весь комментарий
12.04.2026 11:05 Ответить
якщо бути точним, то окупанти - це виродки та рашисти, нелюди, кати, лиходії, кати ,одним словом підари.
показать весь комментарий
12.04.2026 11:22 Ответить
А у цей же час, московська агентура в Україні, вживає дій до зриву проведення заходів мобілізації та блокує роботу ТЦК, з метою подальшої ОКУПАЦІЇ території України!!! Зеленський, як члЄН Оманської зустрічі з Урядового кварталу, теж не виконує свої функціональні обов'язки з протидії цим агентам ****** в Україні!! Акакаяразніца …. Гдєтапасрєдінє…
показать весь комментарий
12.04.2026 11:42 Ответить
На якому фронті воюєте?
показать весь комментарий
12.04.2026 12:13 Ответить
На клавіатурі, напевно.
показать весь комментарий
12.04.2026 12:15 Ответить
А що не так? Не московська агентура? не зриває мобілізацію? не член Оманської зустрічі? мета - не подальша окупація? чи Гдєтапасрєдінє?
показать весь комментарий
12.04.2026 13:20 Ответить
Посередине , просто перестать стрелять и увидеть мир в глазах агрессора уже было и не приведо ни к какому миру , а только к минус еще 15% территории вместе с населением в течении месяца. Не надо наступать на одни и те же грабли дважды хоть украинский нарид это и любит делать
показать весь комментарий
12.04.2026 16:06 Ответить
Глибоко копаєш
показать весь комментарий
12.04.2026 11:21 Ответить
Не треба?(5й рік те саме((
показать весь комментарий
12.04.2026 11:23 Ответить
Дурні повинні спраждати, допоки не порозумнішають.
показать весь комментарий
12.04.2026 11:25 Ответить
Якійсь хенерал потужно налажав, але вони ніколи не відповідають, зазвичай і фамілій їх не озвучують ніколи.
показать весь комментарий
12.04.2026 11:48 Ответить
В сраку можете засунути своє розслідування. По перше людей вже не повернути а по друге все одно винні не будуть покарані ні ті хто розстрілюваів ні ті хто зв'язував руки нашим бійцям оголошуючи ''перемир'я''
показать весь комментарий
12.04.2026 12:09 Ответить
Часовий має право застосовувати зброю і у мирний час, а не те що на лінії фронту. Проспали, отримали.
показать весь комментарий
12.04.2026 12:23 Ответить
Зайшли, взяли у полон, розстріляли і відійшли! Ну як таке було б можливо, якби наші воїни суворо дотримувалися усіх необхідних вимог, писаних кров'ю під час війни???
показать весь комментарий
12.04.2026 13:06 Ответить
 
 