Лубінець направить листи до МКЧХ та ООН щодо вбивства окупантами евакуаційної групи та розстрілу українських військовополонених: цинізму росіян немає меж

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направляє листи до МКЧХ та ООН щодо вбивства росіянами евакуаційної групи на Запоріжжі та розстрілу українських військовополонених на Харківщині.

Про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Росіяни несуть смерть

"Світле свято Великодня - але цинізму росіян немає меж. У день, який символізує життя, віру і відродження, вони знову несуть смерть", - йдеться в повідомленні.

Лубінець наголосив, що це - грубе і цинічне порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій.

"Я негайно направляю листи до МКЧХ та ООН щодо цих злочинів: світ має знати, що росія системно порушує всі можливі правила війни і перетворила терор на свою тактику", - додав омбудсмен.

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Злочини агресії та воєнні злочини РФ

Як зазначається, станом на сьогодні зафіксовано майже 227 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів.

"І за кожною цією цифрою — зламані долі, закатовані люди, вбиті без права на захист. І скільки ще таких злочинів залишаються без свідків, під завалами, у братських могилах або в полоні — ми навіть не знаємо.



У день Великодня, коли світ говорить про милосердя і людяність, росія вкотре демонструє повну зневагу до цих цінностей. Там, де мало бути перемир’я — постріли. Там, де мало бути життя — смерть. За це повинна бути відповідальність!" - наголосив Лубінець.

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