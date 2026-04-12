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Новини Розстріл українських військовополонених
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РФ готує спростування та хоче звинуватити Україну в інсценуванні розстрілу полонених на Харківщині, - 14 корпус

розстріл полонених

Російські військові після оголошення великоднього перемир’я 11 квітня стратили чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині. Водночас у РФ намагаються заперечити цю інформацію.

Про це розповів начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу ЗСУ Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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РФ готує спростування

За його словами, із радіоперехоплень військовим стало відомо, що армія РФ планує спростувати розстріл та звинуватити у злочині українських бійців.

Зараз противник готує спростування, хоче звинуватити нас. Що ми самі зняли це відео, що це інсценування розстрілу. Будуть намагатися змити з себе цей сором", - каже Саранцев.

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Бійці якої бригади загинули - у 14-му корпусі не розголошують. Саранцев пояснює - не роблять цього з безпекових міркувань та для того, щоб не розкривати, які саме підрозділи перебувають на конкретних ділянках фронту. Також наразі невідомо, який саме російський підрозділ причетний до розстрілу полонених.

Порушення Великоднього перемирʼя

Від початку Великоднього перемирʼя до 10:00 12 квітня армія РФ понад 90 разів вдарила по позиціях у зоні відповідальності 14-го корпусу, каже речник формування. Із його слів, росіяни застосовували дрони та артилерію, а також намагалися штурмувати.

Що передувало?

  • Раніше осінтери поширили відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстрілюють чотирьох українських військовополонених на Харківщині.
  • Згодом в УОС підтвердили розстріл окупантами чотирьох полонених воїнів під час "перемир’я" на Харківщині.
  • Розпочато досудове розслідування.

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Автор: 

військовополонені (1160) розстріл (313) Харківська область (3006) Харківський район (1023) Ветеринарне (4)
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Топ коментарі
+8
Хто б сумнівався. Ну що любителі домовлятися з рашистами, любуйтеся своїми результатами. Жалко тільки що від цих результатів не подихають ті хто з рашистами веде переговори.
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12.04.2026 14:11 Відповісти
+6
це не сором - ЦЕ ЗЛОЧИН , ідіот
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12.04.2026 14:09 Відповісти
+4
Ухилянти - це відео для вас. Годі шкеретись по підвалам, як щури, вілазте на світ з під жіночих спідниць та йдіть добровільно в ТЦК захищати країну від вбиць, мародерів та гвалтівників.
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12.04.2026 14:45 Відповісти

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