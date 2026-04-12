Новости
РФ готовит опровержение и хочет обвинить Украину в инсценировке расстрела пленных на Харьковщине, - 14-й корпус

Российские военные после объявления пасхального перемирия 11 апреля казнили четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области. При этом в РФ пытаются опровергнуть эту информацию.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникации 14-го армейского корпуса ВСУ Виталий Саранцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, из радиоперехватов военным стало известно, что армия РФ планирует опровергнуть расстрел и обвинить в преступлении украинских бойцов.

Сейчас противник готовит опровержение, хочет обвинить нас. Что мы сами сняли это видео, что это инсценировка расстрела. Будут пытаться смыть с себя этот позор", - говорит Саранцев.

Бойцы какой бригады погибли, в 14-м корпусе не разглашают. Саранцев объясняет - не делают этого из соображений безопасности и для того, чтобы не раскрывать, какие именно подразделения находятся на конкретных участках фронта. Также пока неизвестно, какое именно российское подразделение причастно к расстрелу пленных.

Нарушение Пасхального перемирия

С начала Пасхального перемирия до 10:00 12 апреля армия РФ более 90 раз нанесла удары по позициям в зоне ответственности 14-го корпуса, говорит представитель формирования. По его словам, россияне применяли дроны и артиллерию, а также пытались штурмовать.

Что предшествовало?

  • Ранее разведчики распространили видео, на котором запечатлено, как оккупанты расстреливают четырех украинских военнопленных в Харьковской области.
  • Впоследствии в ГОС подтвердили расстрел оккупантами четырех пленных воинов во время "перемирия" в Харьковской области.
  • Начато досудебное расследование.

це не сором - ЦЕ ЗЛОЧИН , ідіот
12.04.2026 14:09 Ответить
Хто б сумнівався. Ну що любителі домовлятися з рашистами, любуйтеся своїми результатами. Жалко тільки що від цих результатів не подихають ті хто з рашистами веде переговори.
12.04.2026 14:11 Ответить
Якщо на планеті є ЩЕ ХОЧ ОДИН хто вірить рузкім - то йому до психіатра
12.04.2026 14:34 Ответить
Ухилянти - це відео для вас. Годі шкеретись по підвалам, як щури, вілазте на світ з під жіночих спідниць та йдіть добровільно в ТЦК захищати країну від вбиць, мародерів та гвалтівників.
12.04.2026 14:45 Ответить
Як там погодка в германії? Бідло нафронтне,я рашу 2.0 їбав захищати.
12.04.2026 14:57 Ответить
Бійці якої бригади загинули - у 14-му корпусі не розголошують. Саранцев пояснює - не роблять цього з безпекових міркувань та для того, щоб не розкривати, які саме підрозділи перебувають на конкретних ділянках фронту. Джерело: https://censor.net/ua/n3610099
Обидві сторони знають які частини проти них. Справа речників щось казати.
12.04.2026 14:51 Ответить
 
 