РФ готовит опровержение и хочет обвинить Украину в инсценировке расстрела пленных на Харьковщине, - 14-й корпус

Российские военные после объявления пасхального перемирия 11 апреля казнили четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области. При этом в РФ пытаются опровергнуть эту информацию.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникации 14-го армейского корпуса ВСУ Виталий Саранцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ готовит опровержение

По его словам, из радиоперехватов военным стало известно, что армия РФ планирует опровергнуть расстрел и обвинить в преступлении украинских бойцов.

Сейчас противник готовит опровержение, хочет обвинить нас. Что мы сами сняли это видео, что это инсценировка расстрела. Будут пытаться смыть с себя этот позор", - говорит Саранцев.

Бойцы какой бригады погибли, в 14-м корпусе не разглашают. Саранцев объясняет - не делают этого из соображений безопасности и для того, чтобы не раскрывать, какие именно подразделения находятся на конкретных участках фронта. Также пока неизвестно, какое именно российское подразделение причастно к расстрелу пленных.

Нарушение Пасхального перемирия

С начала Пасхального перемирия до 10:00 12 апреля армия РФ более 90 раз нанесла удары по позициям в зоне ответственности 14-го корпуса, говорит представитель формирования. По его словам, россияне применяли дроны и артиллерию, а также пытались штурмовать.

Что предшествовало?

Ранее разведчики распространили видео, на котором запечатлено, как оккупанты расстреливают четырех украинских военнопленных в Харьковской области.

Впоследствии в ГОС подтвердили расстрел оккупантами четырех пленных воинов во время "перемирия" в Харьковской области.

Начато досудебное расследование.

