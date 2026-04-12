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Новини Фото Розстріл українських військовополонених
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УОС підтверджує розстріл окупантами чотирьох полонених воїнів під час "перемир’я" на Харківщині. Розпочато досудове розслідування

Поблизу селища Ветеринарне російські окупанти розстріляли чотирьох беззбройних українських військовополонених, яких захопили у полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Деталі

"І це - під час дії оголошеного самою ж Росією великоднього перемир'я. Це грубе порушення Женевської конвенції. Страти полонених - системна практика армії РФ, яка схвалюється її командуванням. Кожен злочин буде задокументований. Кожен окупант - покараний", - йдеться у повідомленні.

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розстріл полонених

Що кажуть в Офісі генпрокурора?

Встановлено, що окупанти зайшли на позиції, взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад Збройних Сил України, після чого умисно розстріляли їх з автоматичної зброї.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України - жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель.

Читайте: ЗСУ взяли в полон росіянина, який винний у розстрілі українських полонених на Курщині, - Зеленський

Вживаються всі необхідні заходи для повного встановлення обставин злочину.

Що передувало?

  • Раніше осінтери поширили відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстрілюють чотирьох українських військовополонених на Харківщині.

Автор: 

Харківська область (3006) Харківський район (1023) Ветеринарне (4)
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Топ коментарі
+29
З цапами все зрозуміло - йде війна, вороги вбивають одне одного всіма доступними методами й способами, тут навіть немає що обговорювати. Мене більше цікавить, як це, просто зайшли на укр позиції, взяли в полон, розстріляли й пішли. Дуже багато запитань, й, як завжди, ніяких відповідей.
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12.04.2026 11:18 Відповісти
+20
Варто також дізнатися ,а з чиєї вини попали чотири,непоранених війскькових ЗСУ в полон?(
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12.04.2026 11:17 Відповісти
+16
Це звичайно не те що катівні та тортури, проста швидка смерть ( за екраном) вже майже нікого не тригерить ..... Але все ж треба працювати щоб цапів знищити... Хто б почав з голобородьки єрмачноно, російського каваенщіка та агента ... Бо це питання виживання Країни та Нації...
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12.04.2026 11:07 Відповісти

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