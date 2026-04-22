Довічне без змін: апеляція підтвердила вирок військовому РФ за розстріл цивільних на Харківщині

Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок російському військовослужбовцю з позивним "Дух", засудженому до довічного ув’язнення за вбивство двох мирних мешканців під час окупації Куп’янського району.

Прокурори довели обґрунтованість рішення суду першої інстанції та наполягли на його законності, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у жовтні 2024 року 21-річний стрілець армії РФ разом із напарником зайняв покинутий будинок у селі Петропавлівка. Вони затримали трьох цивільних, утримували їх зі зв’язаними руками та допитували. Одному чоловікові вдалося втекти.

8 жовтня перед відступом військовий, виконуючи наказ командира "обнулити" затриманих, розстріляв двох чоловіків з автомата АК-74. Після цього його затримали українські військові.

У суді він визнав провину, розкаявся та співпрацював зі слідством. Суд першої інстанції призначив довічне позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Захист оскаржив вирок, однак 16 квітня 2026 року прокурори Харківської обласної прокуратури в апеляційному суді довели обґрунтованість обвинувального вироку суду першої інстанції та наполягли на його законності - довічне увʼязнення залишили без змін.

