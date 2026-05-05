Российский оккупант получил 12 лет за пытки гражданских лиц в Харьковской области
Чугуевский городской суд Харьковскойобласти признал гражданина РФ виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Также суд обязал осужденного возместить потерпевшим моральный ущерб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Издевательства над гражданскими лицами
Как отмечается, прокуроры доказали, что с июня по сентябрь 2022 года во время временной оккупации Харьковщины осужденный, называвший себя "старшим оперуполномоченным" так называемого "МВД ЛНР", вместе с военными РФ и участниками незаконных вооруженных формирований издевался над гражданскими.
- Мужчину и женщину оккупанты задержали прямо во дворе их дома и вывезли на территорию Волчанского агрегатного завода, где незаконно удерживали и допрашивали.
- Осужденный избивал мужчину резиновой дубинкой, наносил удары по ногам, пытал электрическим током и унижал из-за украинского происхождения.
- Женщине он угрожал убийством, демонстрировал оружие и стрелял в воздух возле ее головы. Во время допросов избивал ее, угрожал расстрелом и пытками током. После одного из ударов по голове потерпевшая потеряла сознание.
"Выбивал" признание о местонахождении родственника
Таким образом обвиняемый пытался заставить потерпевших сообщить о местонахождении их родственника.
Что решил суд?
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.
