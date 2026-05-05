РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9314 посетителей онлайн
Новости Расследование военных преступлений РФ
676 4

Российский оккупант получил 12 лет за пытки гражданских лиц в Харьковской области

суд над российским палачом

Чугуевский городской суд Харьковскойобласти признал гражданина РФ виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Также суд обязал осужденного возместить потерпевшим моральный ущерб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Издевательства над гражданскими лицами

Как отмечается, прокуроры доказали, что с июня по сентябрь 2022 года во время временной оккупации Харьковщины осужденный, называвший себя "старшим оперуполномоченным" так называемого "МВД ЛНР", вместе с военными РФ и участниками незаконных вооруженных формирований издевался над гражданскими.

  • Мужчину и женщину оккупанты задержали прямо во дворе их дома и вывезли на территорию Волчанского агрегатного завода, где незаконно удерживали и допрашивали.
  • Осужденный избивал мужчину резиновой дубинкой, наносил удары по ногам, пытал электрическим током и унижал из-за украинского происхождения.
  • Женщине он угрожал убийством, демонстрировал оружие и стрелял в воздух возле ее головы. Во время допросов избивал ее, угрожал расстрелом и пытками током. После одного из ударов по голове потерпевшая потеряла сознание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изнасилование во время оккупации в Запорожье: в суд передано дело военного РФ

"Выбивал" признание о местонахождении родственника

Таким образом обвиняемый пытался заставить потерпевших сообщить о местонахождении их родственника.

Что решил суд?

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Читайте также: Идентифицированы 8 офицеров РФ, причастных к ракетному удару по Сумам в Вербное воскресенье 2025 года, - Кравченко

Автор: 

издевательство (187) военные преступления (1574) Офис Генпрокурора (3075) Волчанск (522) Харьковская область (2612) Чугуевский район (373)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Покарання "відбуватиме" на росії?
показать весь комментарий
05.05.2026 11:03 Ответить
Жодного слова, що вирок заочний ...Знайшли форму. У Міндича теж буде "вирок"???
показать весь комментарий
05.05.2026 11:04 Ответить
Що це за "дурацькі казочки"? Хто? Як звуть? Де зараз? Де фотка злочинця?
показать весь комментарий
05.05.2026 11:07 Ответить
Суддям і прокурорам харчуватися теж потрібно ,але не заочно .
показать весь комментарий
05.05.2026 11:10 Ответить
 
 