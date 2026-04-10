Идентифицированы 8 офицеров РФ, причастных к ракетному удару по Сумам в Вербное воскресенье 2025 года, - Кравченко

Правоохранители установили личности восьми офицеров высшего командного состава вооруженных сил РФ, причастных к ракетному удару баллистическими ракетами "Искандер-М" по Сумам в Вербное воскресенье 13 апреля 2025 года, вследствие которого погибли 35 человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Удар баллистическими ракетами по Сумам в Вербное воскресенье 2025 года

13 апреля 2025 года украинцы отмечали Вербное воскресенье. Враг четко понимал, что наносит удар по мирному городу в праздничный день.

Две баллистические ракеты "Искандер-М", запущенные из Курской и Воронежской областей РФ, унесли жизни 35 человек (среди них 2 детей), 125 человек были ранены (в том числе 22 ребенка).

Ракеты россияне оснастили осколочно-фугасными боевыми частями. Враг умышленно стремился к многочисленным человеческим жертвам.

Удар также уничтожил и повредил более 70 зданий, часть из которых является историческими памятниками, 36 автомобилей и автобус. Материальный ущерб – около 200 млн грн.

Кто совершил преступление

Как отметил генпрокурор, было проведено 130 экспертиз.

Инициировали и отдали первоочередной приказ на атаку генерал-полковник Алексей Ким и полковник Василий Соловьев.

Подготовку и координацию обеспечивали вице-адмирал Сергей Пинчук, полковник Александр Киседобев, контр-адмирал Алексей Петрушин и полковник Анатолий Городецкий.

Непосредственные приказы на запуск ракет отдали полковники Роман Полушин и Сергей Пономарев.

Всем 8 россиянам заочно сообщено о подозрении по факту совершения военных преступлений по предварительному сговору группы лиц, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как идентифицировали военных преступников

Идентифицировать подозреваемых удалось вследствие совместных действий прокуроров Сумской областной прокуратуры, Службы безопасности Украины и представителей международной организации Global Rights Compliance.

"Российские палачи будут установлены и привлечены к ответственности. Последовательно, системно, до последнего", — подчеркнул Кравченко.

Удар РФ по Сумам 13 апреля

Вследствие атаки по центру города погибло 35 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний юноша.