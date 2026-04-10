Ідентифіковано 8 офіцерів РФ, причетних до ракетного удару по Сумах на Вербну неділю 2025 року, - Кравченко

Правоохоронці ідентифікували вісьмох офіцерів вищого командного складу збройних сил РФ, причетних до ракетного удару балістичними ракетами "Іскандер-М" по Сумах на Вербну неділю 13 квітня 2025 року, внаслідок якого загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Удар балістикою по Сумах на Вербну неділю 2025 року

13 квітня 2025 року українці відзначали Вербну неділю. Ворог чітко розумів, що б’є по мирному місту у святковий день.

Дві балістичні ракети "Іскандер-М", запущені з Курської та Воронезької областей рф, забрали життя 35 осіб (серед них 2 дітей), 125 людей було поранено (зокрема 22 дитини).

Ракети росіяни спорядили осколково-фугасними бойовими частинами. Ворог умисно прагнув до численних людських жертв.

Удар також знищив і пошкодив понад 70 будівель, частина з яких є історичними памʼятками, 36 авто та автобус. Матеріальні збитки – близько 200 млн грн.

Хто вчинив злочин

Як зазначив Генпрокурор, було проведено 130 експертиз.

ініціювали та віддали першочерговий наказ на атаку генерал-полковник Олексій Кім та полковник Василь Соловйов.

підготовку та координацію забезпечували віцеадмірал Сергій Пінчук, полковник Олександр Кісєдобєв, контр-адмірал Олексій Пєтрушин та полковник Анатолій Городецький.

безпосередні накази на пуски ракет віддали полковники Роман Полушин і Сергій Пономарьов.

Усім 8 росіянам заочно повідомлено про підозру за фактом вчинення воєнних злочинів за попередньою змовою групи осіб, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як ідентифікували воєнних злочинців

Ідентифікувати підозрюваних вдалося в результаті спільних дій прокурорів Сумської обласної прокуратури, Служби безпеки України та представників міжнародної організації Global Rights Compliance.

"Російські кати будуть встановлені та притягнуті до відповідальності. Послідовно, системно, до останнього", - наголосив Кравченко.

Удар РФ по Сумах 13 квітня

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум.

Унаслідок атаки по центру міста загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.