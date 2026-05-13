Наймолодшій жертві сексуального насильства з боку військових РФ було 4 роки, - Лубінець

Наймолодшою жертвою сексуального насильства, яке російські військові вчинили під час війни, стала чотирирічна дитина.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив з парламентської трибуни, відповідаючи на запитання народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Деталі

За його словами, наразі відкриті 363 кримінальні провадження щодо таких злочинів.

"Найменший вік постраждалої особи від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (СНПК), скоєним російськими солдатами, чотири роки. Ця інформація не тільки від правоохоронних органів України, не тільки від омбудсмана України, а також ця інформація офіційно зафіксована міжнародними партнерами. Наприклад, постійною моніторинговою місією ООН, яка постійно працює в Україні", - зазначив Лубінець.

За його словами, серед постраждалих є діти, жінки і чоловіки.

Відкрито понад 360 кримінальних проваджень

"Відкрито 363 кримінальних провадження. Немає терміну давнини, відбуваються розслідування, а також ми фіксуємо подібні злочини, які постійно відбуваються на тимчасово окупованих територіях України з боку російських солдатів", - наголосив Лубінець.

