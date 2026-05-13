Наймолодшій жертві сексуального насильства з боку військових РФ було 4 роки, - Лубінець

Діти жертви війни

Наймолодшою жертвою сексуального насильства, яке російські військові вчинили під час війни, стала чотирирічна дитина.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив з парламентської трибуни, відповідаючи на запитання народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, наразі відкриті 363 кримінальні провадження щодо таких злочинів.

"Найменший вік постраждалої особи від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (СНПК), скоєним російськими солдатами, чотири роки. Ця інформація не тільки від правоохоронних органів України, не тільки від омбудсмана України, а також ця інформація офіційно зафіксована міжнародними партнерами. Наприклад, постійною моніторинговою місією ООН, яка постійно працює в Україні", - зазначив Лубінець.

За його словами, серед постраждалих є діти, жінки і чоловіки.

"Відкрито 363 кримінальних провадження. Немає терміну давнини, відбуваються розслідування, а також ми фіксуємо подібні злочини, які постійно відбуваються на тимчасово окупованих територіях України з боку російських солдатів", - наголосив Лубінець.

звірі *****.
13.05.2026 12:02 Відповісти
Рашосадисти.
13.05.2026 12:05 Відповісти
немає такого слова ні на який мові яким це курносе обісране сміття можна обізвати.
13.05.2026 12:19 Відповісти
Його попередниця Людмила Денисова називала іще менші віки жертв, за що її у 2022 році абсолютно незаконно звільнили з посади.
13.05.2026 12:21 Відповісти
Звільнили за те що висвітлювала ці злочини, а це кидало тінь на боневтіка та його кагал.
13.05.2026 12:42 Відповісти
Так, бо страшні злочини скоювали кацапи, але людям, що нападу не буде, в будуть шашлики брехала влада - сам Зеленський, його ''слуга'' Василєвська- Смаглюк та інші, замість того щоб ввести воєнний стан і провести мобілізацію.
13.05.2026 14:15 Відповісти
був у мене один друг, який ближчє за все за них казав "плесінь **********"....
пробачте вже, але без матючні тут не розберешся...
13.05.2026 12:38 Відповісти
а коли кацання не влучяє в житлові будинкі?
їм дітей повбивати це завтрак.
13.05.2026 17:53 Відповісти
Що ж там, чи кого у 4 роки можна гвалтувати? А паскуди?
13.05.2026 21:33 Відповісти
 
 