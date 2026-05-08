Зафиксированы факты убийства врагом 306 украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения, - Офис генпрокурора

С начала полномасштабной войны, развязанной РФ, в рамках расследования 116 уголовных производств были зафиксированы факты умышленного убийства оккупантами 306 украинских военнопленных.

Об этом сообщил начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Рудь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробности

Всего на данный момент зафиксированы факты убийства 306 украинских военнослужащих. Эти факты расследуются в 116 уголовных производствах", - сказал Рудь журналистам в кулуарах международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения", отвечая на вопрос о количестве расстрелянных врагом украинских военнопленных.

Рудь рассказал, что речь идет о тех украинских военных, которые были убиты на поле боя, в то время как не оказывали активного сопротивления вследствие ранений, сложили оружие, то есть были защищены Женевскими конвенциями.

Данные не учитывают массовое убийство пленных в Оленевке

Эти данные, как уточнил он, не учитывают массовое убийство врагом украинских военнопленных в Оленевке Донецкой области в 2022 году.

