Зафиксированы факты убийства врагом 306 украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения, - Офис генпрокурора
С начала полномасштабной войны, развязанной РФ, в рамках расследования 116 уголовных производств были зафиксированы факты умышленного убийства оккупантами 306 украинских военнопленных.
Об этом сообщил начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Рудь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Всего на данный момент зафиксированы факты убийства 306 украинских военнослужащих. Эти факты расследуются в 116 уголовных производствах", - сказал Рудь журналистам в кулуарах международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения", отвечая на вопрос о количестве расстрелянных врагом украинских военнопленных.
Рудь рассказал, что речь идет о тех украинских военных, которые были убиты на поле боя, в то время как не оказывали активного сопротивления вследствие ранений, сложили оружие, то есть были защищены Женевскими конвенциями.
Данные не учитывают массовое убийство пленных в Оленевке
Эти данные, как уточнил он, не учитывают массовое убийство врагом украинских военнопленных в Оленевке Донецкой области в 2022 году.
Теракт в Оленевке
- Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 в пгт Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области в здании, где содержались украинские военнопленные, произошел мощный взрыв.
- По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.
- Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.
- Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.
- В августе 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленевке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.
