Зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення, - Офіс генпрокурора
Від початку повномасштабної війни РФ у межах розслідування 116 кримінальних проваджень було зафіксовано факти умисного вбивства окупантами 306 українських військовополонених.
Про це повідомив начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Рудь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Всього на цей час зафіксовано факти вбивства 306 українських військовослужбовців. Ці факти розслідуються в 116 кримінальних провадженнях", - сказав Рудь журналістам на полях міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення", відповідаючи на питання про кількість розстріляних ворогом українських військовополонених.
Рудь пояснив, що йдеться про тих українських військових, які були вбиті на полі бою, в той час як не здійснювали активного спротиву внаслідок поранень, склали зброю, тобто, були захищені Женевськими конвенціями.
Дані не враховують масове вбивство полонених в Оленівці
Ці дані, як уточнив він, не враховують масове вбивство ворогом українських військовополонених в Оленівці Донецької області в 2022 році.
Теракт в Оленівці
- Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.
- За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.
- Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.
- Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.
- У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.
