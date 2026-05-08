Зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення, - Офіс генпрокурора

Від початку повномасштабної війни РФ у межах розслідування 116 кримінальних проваджень було зафіксовано факти умисного вбивства окупантами 306 українських військовополонених.

Про це повідомив начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Рудь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Всього на цей час зафіксовано факти вбивства 306 українських військовослужбовців. Ці факти розслідуються в 116 кримінальних провадженнях", - сказав Рудь журналістам на полях міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення", відповідаючи на питання про кількість розстріляних ворогом українських військовополонених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець направить листи до МКЧХ та ООН щодо вбивства окупантами евакуаційної групи та розстрілу українських військовополонених: цинізму росіян немає меж

Рудь пояснив, що йдеться про тих українських військових, які були вбиті на полі бою, в той час як не здійснювали активного спротиву внаслідок поранень, склали зброю, тобто, були захищені Женевськими конвенціями.

Дані не враховують масове вбивство полонених в Оленівці

Ці дані, як уточнив він, не враховують масове вбивство ворогом українських військовополонених в Оленівці Донецької області в 2022 році.

Теракт в Оленівці

Читайте на "Цензор.НЕТ": УОС підтверджує розстріл окупантами чотирьох полонених воїнів під час "перемир’я" на Харківщині. Розпочато досудове розслідування