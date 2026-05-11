Щільність дронів на Донеччині різко зросла: у повітрі до 2000 БпЛА, - Нацгвардія

У зоні відповідальності 1-го корпусу "Азов" на Донеччині щільність застосування безпілотників різко зросла - у небі можуть одночасно перебувати до двох тисяч дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

"Ми бачимо, що щільність застосування дронів зростає. Якщо порівнювати квартал року, можна говорити про суттєве збільшення застосування дронів з обох сторін. За неповні два роки підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання з виявлення та знищення дронів різних типів, зокрема Zala, Supercam, "Молнія" та інших, уже знищили понад 22 тисячі", - зазначив речник.

За його словами, російські війська продовжують масштабувати використання безпілотників різних типів, зокрема дронів на оптоволокні і так званих "дронів-ждунів". Водночас українські сили ведуть активну протидію таким засобам.

"У смузі відповідальності нашого 1-го корпусу "Азов", а це фактично Донеччина, одночасно може фіксуватися до двох тисяч дронів у повітрі. Йдеться лише про ті безпілотники, які працюють на частотах, адже є також дрони на оптоволокні і так звані "дрони-ждуни". Противник намагається масштабувати й нарощувати їхню кількість, однак з нашого боку ведеться досить активна протидія. Крім того, завдяки відключенню Starlink у противника історія з тими ж "Молніями" не зайшла далеко вглиб нашої оборони", - розповів Музичук.

2000 дронів з обох сторін?
11.05.2026 12:24 Відповісти
Уявіть собі історію, що якась країна за десять років створює мільярд дронів і нападає на іншу країну.
Ось так - ядерки не треба.
11.05.2026 12:32 Відповісти
Це прості рішення 95 кварталу.
11.05.2026 12:44 Відповісти
Це майбутне.
Після цієї війни будуть бункери з мільйонами дронів на готові.
Та операторів дронів будуть навчати прямо у школі на все життя.
Щойно війна - кожен дістає свого дрона і мільйони "голубів миру" полетіли.
11.05.2026 23:57 Відповісти
Не буде цього.Ще трохи і дрони повністю самі літати будуть,але їм вже є протидія.А проти класичних бомб немає.Он москалі каби кидають і ніяких перехоплювачів цих кабів немає.
12.05.2026 00:09 Відповісти
Мова про КІЛЬКІСТЬ дронів. Одночасно мільйон дронів не в силі знешкодити ніхто.
КАБ це локально - одноразово.
Мільйон дронів це маштаб любої країни одночасно.
12.05.2026 00:30 Відповісти
Та не буде цього.Ніяких мультиків не дивіться.І взагалі,якщо пустити трильнон,то можна галактику захопити.
12.05.2026 00:32 Відповісти
Звичайно буде. Завжди знайдесь "новий фюрер" з маніакальною ідеєю володіти вундерваффе.
А тут ідея мільйона дронів в гаражі просто "парить у повітрі".
В ній для "нового фюрера" все добре - і уроки дроноводства зі школи, і гуртування послідовників довкола "великої ідеї", і дешевизна і новаторство і можливість розвитку та масштабування.
Я вангую - а ти як хочеш...
12.05.2026 10:48 Відповісти
 
 