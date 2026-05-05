Бійці бригади "Рубіж" взяли в полон окупанта-розвідника, який ховався у Білицькому. ВIДЕО
Розвідувальна група РРСпП 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ взяла в полон російського окупанта під час зачистки будинків у населеному пункті Білицьке на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з’ясувалося, що загарбник діяв самостійно та перебував у засідці з кінця січня.
За його словами, забезпечення здійснювалося за допомогою дронів, а воду він добував самостійно - з калюж і топлячи сніг.
Завданням окупанта було вести акустичну розвідку, фіксувати переміщення українських військових і передавати інформацію по радіостанції, однак за весь час він зміг передати небагато даних.
