Підрозділи НГУ за квітень уразили майже 400 артилерійських систем, 21 танк та 52 системи РЕБ ворога. ВIДЕО

Упродовж квітня 2026 року бійці Національної гвардії України завдавали ударів по позиціях, техніці та логістиці окупантів по всій лінії фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за місяць було уражено значну кількість ворожих цілей, що суттєво вплинуло на наступальні можливості противника.

Зокрема знищено:

395 артилерійських систем;

70 одиниць броньованої техніки;

906 автомобілів;

21 танк;

52 системи РЕБ;

11 зенітних ракетних комплексів;

14 реактивних систем залпового вогню;

107 складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Системна бойова робота Нацгвардії продовжує послідовно знижувати боєздатність та наступальний потенціал противника.

