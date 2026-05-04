Прикордонники бригади "Гарт" відбили спробу прориву ворога на півночі Харківщини. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" відбили спробу прориву російських військ через державний кордон у районі села Землянки на півночі Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник діяв малими піхотними групами та з використанням мототехніки під прикриттям дронів, артилерії та авіації, однак був зупинений ще на підступах до кордону.

За даними українських військових, загальні втрати ворога склали близько 80 осіб убитими та пораненими, після чого окупанти відступили.

Наразі противник проводить перегрупування та, ймовірно, готує нові спроби штурму на цьому напрямку.

