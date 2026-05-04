Оператори 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ударним дроном підсмажили "центр прийняття рішень" рашиста. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" виявили окупанта, який намагався сховатися від ударних дронів бійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час підльоту безпілотника рашист одразу спробував тікати, проте не встиг.

Ударний БпЛА впритул наблизився до ворога та вибухнув поблизу "центра прийняття рішень" загарбника, ліквідувавши його.

