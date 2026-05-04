Пілоти Ivan Franko Group завдають ударів по логістиці ворога у тилу на Донеччині. ВIДЕО

Оператори групи Ivan Franko Group продовжують системну роботу по тилових шляхах противника на Донеччині, завдаючи ударів на напрямках від села Піски до міста Дебальцеве на глибину до 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки злагодженим діям екіпажу та інших підрозділів Сил оборони України противник майже щоденно змушений зупиняти рух транспорту або втрачати його під час пересування.

Унаслідок цього зриваються ротації, ускладнюється підвезення особового складу, боєприпасів, засобів БпЛА, палива, їжі та води на передову.

Крім того, ворог змушений перекидати та активно задіювати сили РЕБ, РЕР і ППО, зокрема екіпажі зенітних дронів, у глибокому тилу.

Така системна робота поступово знекровлює підрозділи противника та створює перевагу для українських військових на всіх ділянках фронту.

Відео ударів українських БпЛА по логістиці окупантів опубліковано у соцмережах.

