Пилоты Ivan Franko Group наносят удары по логистике врага в тылу в Донецкой области. ВИДЕО
Боевики группы "Иван Франко Групп" продолжают вести систематические действия на тыловых путях противника в Донецкой области, нанося удары на направлениях от села Пески до города Дебальцево на глубину до 60 километров от линии боевого столкновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря слаженным действиям экипажа и других подразделений Сил обороны Украины противник почти ежедневно вынужден останавливать движение транспорта или терять его во время передвижения.
В результате срываются ротации, затрудняется доставка личного состава, боеприпасов, средств БПЛА, топлива, еды и воды на передовую.
Кроме того, враг вынужден перебрасывать и активно задействовать силы РЭБ, РЭР и ПВО, в частности экипажи зенитных дронов, в глубоком тылу.
Такая системная работа постепенно обескровливает подразделения противника и создает преимущество для украинских военных на всех участках фронта.
Видео ударов украинских БПЛА по логистике оккупантов опубликовано в соцсетях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль