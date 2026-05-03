Пилоты 42-й бригады отбили вражеский штурм на мотоциклах и ликвидировали 26 оккупантов под Новопавловкой. ВИДЕО

Оккупанты на мотоциклах пытались прорваться к позициям 42-й отдельной механизированной бригады под Новопавловкой, но атака закончилась неудачей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов бригады с помощью ударных БПЛА отразили штурм и поразили технику и 34 рашиста.

В результате прицельных ударов ликвидировано 26 оккупантов, еще 8 получили ранения.

Кадры уничтожения врага опубликованы в соцсетях.

