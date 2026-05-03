Пилоты 42-й бригады отбили вражеский штурм на мотоциклах и ликвидировали 26 оккупантов под Новопавловкой. ВИДЕО

Оккупанты на мотоциклах пытались прорваться к позициям 42-й отдельной механизированной бригады под Новопавловкой, но атака закончилась неудачей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов бригады с помощью ударных БПЛА отразили штурм и поразили технику и 34 рашиста.

В результате прицельных ударов ликвидировано 26 оккупантов, еще 8 получили ранения.

Кадры уничтожения врага опубликованы в соцсетях.

армія РФ штурм уничтожение Донецька область дрони 42 ОМБр Краматорський район Новопавловка
Гарно "цвіте терен" вздовж дороги...
показать весь комментарий
03.05.2026 17:16 Ответить
"Расцвела сакура
В поле у реки....
Привидилось кацапу
Что он самурай... "

на сепуку в чергу, сучі діти !

показать весь комментарий
03.05.2026 17:28 Ответить
А ******, орків на парадобєсіє чекає на балотнай площаді…
Тому і парадобесіє орків відтягується ******….
Заспокійливе відео і оті московські роти не гадять на зрив заходів мобілізації в Україні!! Як гімна у рота понабирали!!
показать весь комментарий
03.05.2026 20:18 Ответить
Я не розумію - КОГО вони виведуть на "побєдобєсіє"? Техніки наземної не буде. Авіашоу не буде. КАнтемирівська дивізія - в Україні воює, кадетів - не буде... Так що - тільки слухачі військових академій, і курсанти військових училищ? І що ж то буде за "парад"? Десяток піхотних "коробок"? Так такий "парад" і в метро провести можна... Глядачів - на перони, а "коробки" - у вагони...
показать весь комментарий
03.05.2026 20:27 Ответить
роботу операторів по мотоциклістам можна було б набагато полегшити дротом-путанкою, розтягнутим дроном-бабою-ягою

.
показать весь комментарий
03.05.2026 17:35 Ответить
Питання: - нащо їм ці рюкзаки коли вони йдуть/їдуть на штурм?
Афганці без всяких рюкзаків вигнали гомо-совєтікус і гомо-американікус.
показать весь комментарий
03.05.2026 17:41 Ответить
По-перше, несуть з собою запас продуктів, патронів, води, медикаментів. Для того, щоб забезпечить собі життєдіяльність та боєздатність, хоч на пару днів , після захоплення позиції. По-друге, вони могли йти на поповнення. Тому несли не тільки для себе, а й для тих, хто вже сидить на ЛБЗ.
показать весь комментарий
03.05.2026 18:17 Ответить
Дякую за змістовну відповідь
показать весь комментарий
03.05.2026 18:19 Ответить
Будь ласка... Ще в Афгані про це думали, в першу чергу...
показать весь комментарий
03.05.2026 18:22 Ответить
Ніхто їм не може гарантувати що вони цей рюкзак довезуть/донесуть. На мій погляд на штурм треба йти тільки зі зброєю, джгутом і рештою самого необхідного, як афганці. А коли захоплять щось і закріпяться то все інше можна доставити дроном. Є тепер дрони які дорослого мужика запросто підіймають. Без рюкзака легше від дрона відхилитись чи відбігти і живим залишитиь, а мертвому рюкзак ні до ого. Краще би в нього чорні пакети впихали.
показать весь комментарий
03.05.2026 18:49 Ответить
Завжди, у наступ, чи рейд, брали максимально, **********.... Бо не тільки не відомо, чи "донесуть", але й "чи довезуть"... А дохнуть без *********** - одна з найгірших смертей...
показать весь комментарий
03.05.2026 18:59 Ответить
негідник вбивал афганський мирняк
показать весь комментарий
03.05.2026 19:59 Ответить
Зараз навіть РЕБ є в форматі рюкзаків. ( Доповнення до попередній коментаторів)
показать весь комментарий
03.05.2026 18:31 Ответить
По 300 мало спромоглися(
показать весь комментарий
03.05.2026 17:46 Ответить
самі сконають із своїми жгутами Есмарха
показать весь комментарий
03.05.2026 18:56 Ответить
26 бакинских комиссаров ! (с)
показать весь комментарий
03.05.2026 19:48 Ответить
 
 