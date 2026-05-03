FPV-дрон 18-го армейского корпуса поразил 8 оккупантов одним ударом в Сумской области
В Сумской области украинский FPV-дрон 18-го армейского корпуса нанес удар по скоплению оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот заметил движение вражеской пехотной группы из 8 человек, которые двигались вдоль дороги, и сразу нанес прицельный удар беспилотником.
В результате один украинский дрон уничтожил 8 рашистов.
Сумское направление
Российские войска пытаются расширить зону контроля в районе Грабовского и Миропольского в Сумской области.
Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
По словам Трегубова, фиксируются активные попытки россиян продвигаться на запад, непосредственно через границу.
"Опираясь на захваченные населенные пункты, там два захваченных по большому счету, так чтобы надежно – это Грабовское и Миропольское. Сейчас они пытаются расширять по границе, но пытаются и залезть дальше. Но там уже украинские войска, которые отошли, уже опираются на подготовленные позиции. И уже там "сюрприз" создать значительно сложнее. Там можно разве что пытаться продавливать, а сейчас для того, чтобы эффективно продавливать – у россиян сил не хватает", – рассказал спикер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль