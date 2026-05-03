Двое раненых оккупантов покончили с собой после попаданий ударных дронов 92-й ОШБр
Пилоты 2-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко поразили дронами двух оккупантов, которые в результате покончили с собой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, раненые рашисты в результате атаки украинских операторов дронов решили самоликвидироваться, взорвав себя гранатами.
Кадры сняли бойцы с помощью дронов и поделились ими в Telegram-канале бригады.
