Силы беспилотных систем нанесли удары по ПВО, РЛС и пунктам дислокации оккупантов на нескольких направлениях
Силы беспилотных систем нанесли новые удары по важным объектам россиян на нескольких направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 1-й отдельный центр поразил ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области, ЗРК "Тор" в Луганской, РЛС типа П-18 в Запорожской, а также ремонтную базу и телекоммуникационный центр противника.
В то же время операторы пограничного подразделения "Феникс" нанесли удар по РЛС типа П-18 в Луганской области.
Кроме того, бойцы 412-й бригады Nemesis и 1-го отдельного центра поразили сразу 6 систем контроля воздушного пространства.
Также подразделения 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили пункт постоянной дислокации отряда "Шторм" и пункт дислокации подразделения "Рубикон" в Донецкой области, а отдельно - еще один пункт размещения личного состава в Запорожской области.
В результате ударов противник понес потери в живой силе, а также была нарушена система управления его подразделениями.
