Сили безпілотних систем завдали ударів по ППО, РЛС та пунктах дислокації окупантів на кількох напрямках. ВIДЕО
Сили безпілотних систем завдали нових ударів по важливих об’єктах росіян на кількох напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 1-й окремий центр уразив ЗРГК "Панцир-С1" у Донецькій області, ЗРК "Тор" у Луганській, РЛС типу П-18 у Запорізькій, а також ремонтну базу і телекомунікаційний центр противника.
Водночас оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" завдали ураження по РЛС типу П-18 у Луганській області.
Крім того, бійці 412-ї бригади Nemesis та 1-го окремого центру уразили одразу 6 систем контролю протиповітряного простору.
Також підрозділи 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили пункт постійної дислокації загону "Шторм" і пункт дислокації підрозділу "Рубікон" у Донецькій області, а окремо - ще один пункт розміщення особового складу у Запорізькій області.
Унаслідок ударів противник зазнав втрат у живій силі, а також було порушено систему управління його підрозділами.
