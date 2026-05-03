УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8643 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Результати роботи підрозділів СБС
1 489 1

Сили безпілотних систем завдали ударів по ППО, РЛС та пунктах дислокації окупантів на кількох напрямках. ВIДЕО

Сили безпілотних систем завдали нових ударів по важливих об’єктах росіян на кількох напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 1-й окремий центр уразив ЗРГК "Панцир-С1" у Донецькій області, ЗРК "Тор" у Луганській, РЛС типу П-18 у Запорізькій, а також ремонтну базу і телекомунікаційний центр противника.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Водночас оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" завдали ураження по РЛС типу П-18 у Луганській області.

Крім того, бійці 412-ї бригади Nemesis та 1-го окремого центру уразили одразу 6 систем контролю протиповітряного простору.

Також підрозділи 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили пункт постійної дислокації загону "Шторм" і пункт дислокації підрозділу "Рубікон" у Донецькій області, а окремо - ще один пункт розміщення особового складу у Запорізькій області.

Унаслідок ударів противник зазнав втрат у живій силі, а також було порушено систему управління його підрозділами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі "Альфи" СБУ ліквідували 56 окупантів FPV-дронами з тепловізорами під час нічних вильотів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збиття трьох російських "Шахедів" над Рівненщиною американськими ракетами AGM-114 Hellfire. ВIДЕО

Автор: 

прикордонники (1227) РЛС (108) знищення (10031) Запорізька область (4826) Донецька область (11087) Сили безпілотних систем (475) Луганська область (4883) 414 Птахи Мадяра (183) 412 полк Nemesis СБС (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Злі Птахи Мадяра!
показати весь коментар
04.05.2026 17:09 Відповісти
 
 