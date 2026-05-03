Дронарі "Альфи" СБУ ліквідували 56 окупантів FPV-дронами з тепловізорами під час нічних вильотів. ВIДЕО

Спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України завдали ударів по живій силі противника на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти ударними дронами з тепловізорами ліквідували 56 рашистів під час нічних бойових вильотів.

Також у дописі до відео зазначається, що за минулий тиждень оператори "Альфи" уразили близько 2500 окупантів.

армія рф СБУ знищення Донецька область дрони Покровськ Покровський район
На 0:07 то він вже чорного пакета одяг ? Шарить, приготувався 💪🏻👍🏻
03.05.2026 12:14 Відповісти
- Раз, два, три, четыре, пять - я иду тебя искать... Кто не спрятался - я не виноват...
03.05.2026 12:35 Відповісти
Це відео можна дивитись нескінченну кількість разів.
03.05.2026 13:16 Відповісти
03.05.2026 12:41 Відповісти
Свинособачье стадо уменьшилось еще на 56 голов, файненько.
03.05.2026 12:42 Відповісти
03.05.2026 13:51 Відповісти
Служба Божа України!!!!!
Асабліва сподобалася "бурка чапая" з капьюшонам!
03.05.2026 18:00 Відповісти
 
 