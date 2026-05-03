Дронарі "Альфи" СБУ ліквідували 56 окупантів FPV-дронами з тепловізорами під час нічних вильотів. ВIДЕО

Спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України завдали ударів по живій силі противника на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти ударними дронами з тепловізорами ліквідували 56 рашистів під час нічних бойових вильотів.

Також у дописі до відео зазначається, що за минулий тиждень оператори "Альфи" уразили близько 2500 окупантів.

