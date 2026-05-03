Збиття трьох російських "Шахедів" над Рівненщиною американськими ракетами AGM-114 Hellfire. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри збиття трьох російських дронів-камікадзе "Шахед" у небі над Рівненщиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час однієї з атак противника бійці Сил оборони знищили повітряні цілі, використовуючи американські ракети AGM-114 Hellfire.

Деталі про ракети AGM-114 Hellfire

AGM-114 Hellfire – це американська керована протитанкова ракета класу "повітря – земля".

Для наведення на ціль більшість модифікацій AGM-114 використовують лазерний промінь. Виняток – AGM-114K та AGM-114H, що мають вбудований цифровий автопілот.

Ракету можна донаводити на ціль після запуску, щоб знищувати рухомі цілі.

