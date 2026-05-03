Збиття трьох російських "Шахедів" над Рівненщиною американськими ракетами AGM-114 Hellfire. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри збиття трьох російських дронів-камікадзе "Шахед" у небі над Рівненщиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час однієї з атак противника бійці Сил оборони знищили повітряні цілі, використовуючи американські ракети AGM-114 Hellfire.

Деталі про ракети AGM-114 Hellfire

AGM-114 Hellfire – це американська керована протитанкова ракета класу "повітря – земля".

Для наведення на ціль більшість модифікацій AGM-114 використовують лазерний промінь. Виняток – AGM-114K та AGM-114H, що мають вбудований цифровий автопілот.

Ракету можна донаводити на ціль після запуску, щоб знищувати рухомі цілі.

Ти не ту "ціну" рахуєш... Треба рахувать ті збитки, які "незбитий" "шахєд", принесе...
03.05.2026 10:46 Відповісти
Ці ракети створювалися для протистояння "танковим арміям" СРСР... На даний час "протистоять" нікому - ми ті "армії" попалили... Ракети лежать, як "дрова"... Треба ж, якось, їх утилізувать? От і знайшли застосування...
03.05.2026 10:44 Відповісти
Ось що знайшов ШІ:
Так, українські військові дійсно використовують протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) «Стугна-П» для знищення повітряних цілей, зокрема ударних БпЛА типу «Shahed» (Герань-2).
Основні факти:
Випадки знищення: Повідомлення про збиття «шахедів» або розвідувальних гелікоптерів за допомогою «Стугни» з'являлися від різних підрозділів ЗСУ, наприклад, військові згадували про збиття першого «шахеда» ще у 2023 році.
Як це працює: Хоча «Стугна» - це протитанкова зброя, вона має ручне наведення (телевізійний канал), що дозволяє оператору супроводжувати низьколетячі повільні цілі, такі як безпілотники.
Ефективність: Це свідчить про високу майстерність операторів та адаптивність української зброї, яка здатна вражати не тільки бронетехніну, але й повітряні цілі. [https://lb.ua/society/2022/04/05/512426_biytsi_zsu_pokazali_yak_pratsyuie_ptrk.html 1, https://www.instagram.com/reel/DW4m8R5iOyS/ 2, https://gazeta.ua/articles/np/_ohota-na-rashistov-stugoj-sozhgli-okkupantov/1095258 3]

Окрім «шахедів», «Стугною» ефективно знищують ворожі танки, БМП та іншу техніку. [https://t.me/s/operativnoZSU?before=137986 1]
03.05.2026 11:09 Відповісти
Радий за наших винадливих козаків, але ж ціна виходить 1/1.
03.05.2026 10:43 Відповісти
Ти не ту "ціну" рахуєш... Треба рахувать ті збитки, які "незбитий" "шахєд", принесе...
03.05.2026 10:46 Відповісти
Він правильно рахує ціну за умови збиття!!!
03.05.2026 11:40 Відповісти
Чому злий?Перебухав?
03.05.2026 11:47 Відповісти
Начитався тебе... Кілька днів тому... І не маю бажання продовжувать...
03.05.2026 11:53 Відповісти
А,ти з цих,під ліками .Більше питань нема
03.05.2026 12:09 Відповісти
А скільки коштує життя людини? А якщо загине декілька людей в результаті прильоту Шахеда?
03.05.2026 23:22 Відповісти
Чому ви не читаєте уважно?За умови збиття.Війна це технологіі,економіка і люди.Якщо збивати гівно дорогущими засобами,то просяде економіка.Збивати потрібно,але оптимальними засобами.
03.05.2026 23:28 Відповісти
А ви не чули, що американці збивали Шахеди ракетами Петріот? Громадянам Америки ніякої загрози не було. Але витратили більше тисячі ракет при їх вартості по 6 мільйонів за штуку!!!
03.05.2026 23:32 Відповісти
Станом на кінець 2025 року ціна однієї ракети оцінювалася приблизно 329 тисяч доларів.
03.05.2026 10:49 Відповісти
Їх старих на складах нато десятки тисяч. 170 000 було виготовлено за весь час.
03.05.2026 12:14 Відповісти
Стоимость одной управляемой ракеты AGM-114 Hellfire существенно варьируется в зависимости от модификации (например, R2, K) и условий контракта, составляя в последние годы примерно $134 000 - $330 000 за единицу. Цена выросла с $65-90 тыс. в 2008-2012 годах из-за модернизации, высокого спроса и расходов на оборудование, обучение и поддержку. [https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire 1, https://opk.com.ua/%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%B1%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83-shahed-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%94-%D1%80/ 2, https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_koshtujut_aviatsijni_raketi_aim_120_amraam_ta_agm_114_hellfire_priklad_shvetsiji_ta_frantsiji-12186.html 3, https://translate.google.com/translate?u=https://www.businessinsider.com/tempest-american-missile-buggy-hellfire-ukraine-shahed-v2x-air-command-2026-1&hl=ru&sl=en&tl=ru&client=sge 4]
Основные факторы цены:
Экспортные контракты: В 2021-2023 годах для Австралии и Польши цена составляла около $135-187 тыс. за ракету.Сложность модификации: Версии с радиолокационным наведением (Longbow) стоят дороже лазерных модификаций.Современные сделки: В отдельных крупных пакетах поставок стоимость может достигать $329 тыс. за ракету. [https://defence-ua.com/news/u_25_raza_dorozhche_jaka_teper_aktualna_vartist_agm_114_hellfire_ta_chomu_vona_azh_nastilki_zrosla-21150.html 1, https://focus.ua/*******-novosti/569539-polsha-zakupila-protivotankovye-rakety-hellfire-kakova-ih-stoimost 2, https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_koshtujut_aviatsijni_raketi_aim_120_amraam_ta_agm_114_hellfire_priklad_shvetsiji_ta_frantsiji-12186.html 3, https://translate.google.com/translate?u=https://www.businessinsider.com/tempest-american-missile-buggy-hellfire-ukraine-shahed-v2x-air-command-2026-1&hl=ru&sl=en&tl=ru&client=sge 4]

https://defence-ua.com/news/u_25_raza_dorozhche_jaka_teper_aktualna_vartist_agm_114_hellfire_ta_chomu_vona_azh_nastilki_zrosla-21150.html

яка тепер актуальна вартість AGM-114 Hellfire, та чому вона аж ...
03.05.2026 10:55 Відповісти
03.05.2026 10:57 Відповісти
порахуЙ ціну життя , життя своїх родичів, життя доньки ....пропорційно чи нІ ?
03.05.2026 11:40 Відповісти
Вместо 1ракеты за те же деньги можно купить 100 дронов-перехватчиков и спасти в 3 раза больше дочек
03.05.2026 12:33 Відповісти
бла-бла-бла...від чергового мілованова ...
03.05.2026 14:19 Відповісти
Можна. Але коли буде дощ/туман/сильна хмарність - перехоплювачі можуть ***** не перехопити.
Тому всі балачки про самодостатність дронів-перехоплювачів це потужний пердьож у вуха пересічних зелохів.
03.05.2026 14:34 Відповісти
Ціх ракет виготовлено та модіфіковано з 1978 року до сьогодення, три міліона! Уявляете?
03.05.2026 14:04 Відповісти
Ці ракети створювалися для протистояння "танковим арміям" СРСР... На даний час "протистоять" нікому - ми ті "армії" попалили... Ракети лежать, як "дрова"... Треба ж, якось, їх утилізувать? От і знайшли застосування...
03.05.2026 10:44 Відповісти
Якщо безплатно, то хай.
03.05.2026 11:00 Відповісти
Саме так. 170 000 виготовлено. Все одно більшість вже на утилізацію за віком.
03.05.2026 12:15 Відповісти
Ну от і хай приносять якусь користь - хоч "на старості літ"...
03.05.2026 12:29 Відповісти
А якщо рахувати скільки їх виготовленно з 1978 року? Міліони.
03.05.2026 14:06 Відповісти
Это универсальная ракета, которую легко интегрировать в любую платформу.
Если не знали как раскрыть ее потенциал, не стоило заказывать. У союзников фиксированный бюджет помощи.
03.05.2026 13:14 Відповісти
Це ти про що? РПГ-7 теж можна застосувать проти літальних апаратів... Питання лише в ефективності...
03.05.2026 13:41 Відповісти
А Стугна так може?
03.05.2026 11:00 Відповісти
Але, схоже таких випадків небагато. Можливо, бракує адаптованого шасі з блоком управління. Гроші пішли штілєрманам на розробку всього з нуля.
03.05.2026 11:32 Відповісти
Це відвертий саботаж!
03.05.2026 11:35 Відповісти
Ні. Ракета стугни заважка, РД слабенький, не може набирати значну висоту, та й швидкість малувата для повітряних цілей, ще й летить по спіралі (КВО значне). Всі гелікоптер були збиті нею при зависанні.
03.05.2026 12:19 Відповісти
Бачив колись відео роботи цієї американської ракети по наземній цілі. Пляма на моніторі від світіння порохових газів із сопла ракети не стрибала навколо прицільного маркера, як це буває в Стугни. Так що, так, інженерне рішення американців було ретельнішим (і, звісно, недешевим).
03.05.2026 12:36 Відповісти
Було питання, -
drowsy_cat

А Стугна так може?

03.05.2026 11:00

Я знайшов відповідь.

Таким же чином можна знайти відповідь і на ваше друге питання.
Мені досить того, що є в першій відповіді, - Повідомлення про збиття «шахедів» або розвідувальних гелікоптерів за допомогою «Стугни» з'являлися від різних підрозділів ЗСУ, наприклад, військові згадували про збиття першого «шахеда» ще у 2023 році... -

«Просіть - і буде вам дано, шукайте - і знайдете, стукайте - і відчинять вам; бо кожен, хто просить - одержує, хто шукає - знаходить, а хто стукає - відчинять йому», із Євангелія від Матфея 7:8 (а також 7:7)
03.05.2026 12:31 Відповісти
Якщо БЧ замінити шрапнеллю з підривом на відстані від цілі,збільшити дальність польоту,то їй ціни не буде!
03.05.2026 11:28 Відповісти
Це точно 100 000$ за шт. загне кб луч, причому еффективність ніяка від птура по повітрю, вище написав чому.
03.05.2026 12:20 Відповісти
Добре що знайшли дуже корисне використання цих ракет. Навіщо щоб вони дарма лежали, чекаючи танкові колони кацапів.
03.05.2026 11:25 Відповісти
Китайці розробили самонавідні дрони пісюни, щось типу ПЗРК, наводиш вручну і він захвачує ціль і дальше сам вражає. Ефективність 100%. Вартість копійки порівняно з шахедом.

Нейросітку по тепловому сліду не потрібно чогось надскладного, тому енергоспоживання мінімальне. Сумніваюсь що шахеди підуть з тепловими пастками.
03.05.2026 12:14 Відповісти
То все на полігоні 100%. В житті хоча б 30%...
03.05.2026 12:21 Відповісти
Нейросітки навчаються тепер в віртуальному 3D світі для таких систем, там моделюється більше факторів чим можливо в реальності. Єдине що сильний дощ і вітер можуть внести проблеми, та орки мабуть також не поскають шахеди в таких умовах.
03.05.2026 13:09 Відповісти
Тепловий слід від мопеда не те щоб дуже сильний. Тому наведення по радіолокації досі найбільш надійний варіант.
03.05.2026 14:38 Відповісти
Ну в нас поки немає свого рішення і не факт що буде, а самонаведення набагато простіше зробити. Все таки шахед в ІЧ діапазоні виділяється в небі.
03.05.2026 15:28 Відповісти
Вот такую же систему наведения и на дроны перехватчики нужно ставить. Будет дороже, но по эффективности лучше на много. Пока за каждым дроном будет гоняться отдельный оператор с геймпадом, они так и будут прорываться косяками.
03.05.2026 13:00 Відповісти
Хоча б спрощений варіант робити, оператор доводить до захвату цілі на відстані і дрон дальше сам уже атакує, а він переходив до наступної цілі.
03.05.2026 13:11 Відповісти
Яка головна складність у збитті Шахеда? Здавалося б легка здобич для ППО 2-ї світової війни, шумна, повільна, маломаневренна. Слабо віриться, що виробництво модулів Парус, Спис розбомбили аж в нуль, інженерів повбивали, а документація згоріла. Виглядає як саботаж лялькового театру ім. шломоміхельсона.
03.05.2026 17:00 Відповісти
Дебіли і далі заявляють про доцільність збиття шахедів петріотами. Звідки дебіли візьмуть кошти на ракети до петртіотів зараз?!Вартість ракети до комплекса петріот їх здивує. На фламіндічі з гівна і палок напевно витрачено коштів більше вартості виробництва шахедів на )(уйлостані. Думай-Те!
03.05.2026 22:40 Відповісти
Слід розуміти, що ракет американського виробництва в 2026-2030 роках буде все менше і менше. Якщо є чим замінити Hellfire відчизняного або європейського виробництва - то так, збивати можна. Якщо ні, то Ф16 втратять значну ударну силу.
Варіант "а цей шахед би такого натворив!" - приклад браку: планування, аналізу, підготовки.
04.05.2026 09:38 Відповісти
 
 