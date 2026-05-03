Збиття трьох російських "Шахедів" над Рівненщиною американськими ракетами AGM-114 Hellfire. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри збиття трьох російських дронів-камікадзе "Шахед" у небі над Рівненщиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час однієї з атак противника бійці Сил оборони знищили повітряні цілі, використовуючи американські ракети AGM-114 Hellfire.
Деталі про ракети AGM-114 Hellfire
AGM-114 Hellfire – це американська керована протитанкова ракета класу "повітря – земля".
Для наведення на ціль більшість модифікацій AGM-114 використовують лазерний промінь. Виняток – AGM-114K та AGM-114H, що мають вбудований цифровий автопілот.
Ракету можна донаводити на ціль після запуску, щоб знищувати рухомі цілі.
Основные факторы цены:
Основные факторы цены:

Экспортные контракты: В 2021-2023 годах для Австралии и Польши цена составляла около $135-187 тыс. за ракету.Сложность модификации: Версии с радиолокационным наведением (Longbow) стоят дороже лазерных модификаций.Современные сделки: В отдельных крупных пакетах поставок стоимость может достигать $329 тыс. за ракету.
Тому всі балачки про самодостатність дронів-перехоплювачів це потужний пердьож у вуха пересічних зелохів.
Если не знали как раскрыть ее потенциал, не стоило заказывать. У союзников фиксированный бюджет помощи.
Так, українські військові дійсно використовують протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) «Стугна-П» для знищення повітряних цілей, зокрема ударних БпЛА типу «Shahed» (Герань-2).
Основні факти:
Випадки знищення: Повідомлення про збиття «шахедів» або розвідувальних гелікоптерів за допомогою «Стугни» з'являлися від різних підрозділів ЗСУ, наприклад, військові згадували про збиття першого «шахеда» ще у 2023 році.
Як це працює: Хоча «Стугна» - це протитанкова зброя, вона має ручне наведення (телевізійний канал), що дозволяє оператору супроводжувати низьколетячі повільні цілі, такі як безпілотники.
Ефективність: Це свідчить про високу майстерність операторів та адаптивність української зброї, яка здатна вражати не тільки бронетехніну, але й повітряні цілі.
Окрім «шахедів», «Стугною» ефективно знищують ворожі танки, БМП та іншу техніку.
drowsy_cat
А Стугна так може?
03.05.2026 11:00
Я знайшов відповідь.
Таким же чином можна знайти відповідь і на ваше друге питання.
Мені досить того, що є в першій відповіді, - Повідомлення про збиття «шахедів» або розвідувальних гелікоптерів за допомогою «Стугни» з'являлися від різних підрозділів ЗСУ, наприклад, військові згадували про збиття першого «шахеда» ще у 2023 році... -
«Просіть - і буде вам дано, шукайте - і знайдете, стукайте - і відчинять вам; бо кожен, хто просить - одержує, хто шукає - знаходить, а хто стукає - відчинять йому», із Євангелія від Матфея 7:8 (а також 7:7)
Нейросітку по тепловому сліду не потрібно чогось надскладного, тому енергоспоживання мінімальне. Сумніваюсь що шахеди підуть з тепловими пастками.
Варіант "а цей шахед би такого натворив!" - приклад браку: планування, аналізу, підготовки.