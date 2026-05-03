УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8815 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
2 328 2

Lasar’s Group знищили рідкісну ворожу станцію РЕБ на Харківщині. ВIДЕО

Окремий загін спеціального призначення Lasar's Group Національної гвардії України знищив російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель" на Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні Lasar's Group НГУ в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Знищено рідкісний РЕБ окупантів 

У другій половині квітня "Лазарі" спалили рідкісну ціль із цього переліку. Йдеться про автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

"Операція була проведена на Харківщині силами нашого підрозділу. Аналітики Lasar’s Group визначили ймовірний район, де могла перебувати станція РЕБ. Після цього була проведена розвідка дронами літакового типу "Лазарів"", - сказано в повідомленні.

Після чого за роботу взялися екіпажі ударних бортів. Вони вилетіли за координатами, отриманими від аеророзвідки, та влучними ударами знищили дві цілі: Р-330Ж "Житель" та командно-штабну машину.

Читайте також: Уражено тактичну групу ОТРК "Іскандер", РЛС "Подльот" і "МИС-М1" в окупованому Криму, склади боєприпасів та пункти управління БпЛА противника, - Генштаб

Автор: 

знищення (10031) Національна гвардія НГУ (1779) РЕБ (239) Харківська область (2647)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сили оборони України систематично використовують безпілотники для «засліплення» російської армії, завдаючи ударів по критично важливих та дорогих системах радіолокації та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Українські підрозділи (зокрема ССО, СБУ та Сили безпілотних систем) фокусуються на знищенні об'єктів, вартість яких у тисячі разів перевищує вартість самих дронів:

Знищення РЛС «засліплює» російську ППО, що дозволяє українським ракетам та іншим дронам безперешкодно уражати стратегічні цілі (склади БК, аеродроми, нафтобази).
показати весь коментар
03.05.2026 08:34 Відповісти
 
 