Lasar’s Group знищили рідкісну ворожу станцію РЕБ на Харківщині. ВIДЕО
Окремий загін спеціального призначення Lasar's Group Національної гвардії України знищив російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель" на Харківщині.
Про це йдеться у повідомленні Lasar's Group НГУ в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Знищено рідкісний РЕБ окупантів
У другій половині квітня "Лазарі" спалили рідкісну ціль із цього переліку. Йдеться про автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".
"Операція була проведена на Харківщині силами нашого підрозділу. Аналітики Lasar’s Group визначили ймовірний район, де могла перебувати станція РЕБ. Після цього була проведена розвідка дронами літакового типу "Лазарів"", - сказано в повідомленні.
Після чого за роботу взялися екіпажі ударних бортів. Вони вилетіли за координатами, отриманими від аеророзвідки, та влучними ударами знищили дві цілі: Р-330Ж "Житель" та командно-штабну машину.
Українські підрозділи (зокрема ССО, СБУ та Сили безпілотних систем) фокусуються на знищенні об'єктів, вартість яких у тисячі разів перевищує вартість самих дронів:
Знищення РЛС «засліплює» російську ППО, що дозволяє українським ракетам та іншим дронам безперешкодно уражати стратегічні цілі (склади БК, аеродроми, нафтобази).