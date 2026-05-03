Lasar’s Group знищили рідкісну ворожу станцію РЕБ на Харківщині. ВIДЕО

Окремий загін спеціального призначення Lasar's Group Національної гвардії України знищив російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель" на Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні Lasar's Group НГУ в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Знищено рідкісний РЕБ окупантів

У другій половині квітня "Лазарі" спалили рідкісну ціль із цього переліку. Йдеться про автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

"Операція була проведена на Харківщині силами нашого підрозділу. Аналітики Lasar’s Group визначили ймовірний район, де могла перебувати станція РЕБ. Після цього була проведена розвідка дронами літакового типу "Лазарів"", - сказано в повідомленні.

Після чого за роботу взялися екіпажі ударних бортів. Вони вилетіли за координатами, отриманими від аеророзвідки, та влучними ударами знищили дві цілі: Р-330Ж "Житель" та командно-штабну машину.

