Новини
Уражено тактичну групу ОТРК "Іскандер", РЛС "Подльот" і "МИС-М1" в окупованому Криму, склади боєприпасів та пункти управління БпЛА противника, - Генштаб

У ніч на 2 травня у рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога.

Удари по Криму

Зокрема, уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" (Дружне, ТОТ АР Крим).

Також уражено засоби радіолокації противника на території тимчасово окупованого Криму, а саме: берегову радіолокаційну станцію "МИС-М1" (Маяк) та радіолокаційну станцію "Подльот" (Євпаторія).

Удари по окупованій території

  • Окрім того, уражено три пункти управління БпЛА противника (Георгіївка, ТОТ Донецької обл.) та склад БпЛА (Новопетриківка, ТОТ Донецька обл.).
  • Українські воїни також уразили ремонтний підрозділ противника у районі Кадіївки (ТОТ Луганської обл.) і склад боєприпасів у районі Іванівки (ТОТ Херсонської обл.).

Масштаби завданих збитків уточнюються.

"За результатами попередніх уражень підтверджено знищення складу боєприпасів 29.04.2026 на аеродромі "Кача" (ТОТ АР Крим)", - додали у Генштабі.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по важливих об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.

Поки всі роблять вигляд ,що розв'язують судоку під назвою "плівкі міндіча",ЗСУ не покладає рук)Молодці!
02.05.2026 15:50 Відповісти
 
 