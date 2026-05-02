Поражена тактическая группа ОТРК "Искандер", РЛС "Подлет" и "МИС-М1" в Крыму, склады боеприпасов и пункты управления БПЛА противника, - Генштаб

удар по Крыму

В ночь на 2 мая в рамках мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Крыму

В частности, поражено место расположения тактической группы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" (Дружное, ВОТ АР Крым).

Также были поражены средства радиолокации противника на территории временно оккупированного Крыма, а именно: береговая радиолокационная станция "МИС-М1" (Маяк) и радиолокационная станция "Подлет" (Евпатория).

Удары по оккупированной территории

  • Кроме того, поражены три пункта управления БПЛА противника (Георгиевка, ВОТ Донецкой обл.) и склад БПЛА (Новопетриковка, ВОТ Донецкой обл.).
  • Украинские воины также поразили ремонтное подразделение противника в районе Кадиевки (ВОТ Луганской обл.) и склад боеприпасов в районе Ивановки (ВОТ Херсонской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"По результатам предварительных ударов подтверждено уничтожение склада боеприпасов 29.04.2026 на аэродроме "Кача" (ВОТ АР Крым)", — добавили в Генштабе.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по важным объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Поки всі роблять вигляд ,що розв'язують судоку під назвою "плівкі міндіча",ЗСУ не покладає рук)Молодці!
02.05.2026 15:50
 
 