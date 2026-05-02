Поражена тактическая группа ОТРК "Искандер", РЛС "Подлет" и "МИС-М1" в Крыму, склады боеприпасов и пункты управления БПЛА противника, - Генштаб
В ночь на 2 мая в рамках мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по Крыму
В частности, поражено место расположения тактической группы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" (Дружное, ВОТ АР Крым).
Также были поражены средства радиолокации противника на территории временно оккупированного Крыма, а именно: береговая радиолокационная станция "МИС-М1" (Маяк) и радиолокационная станция "Подлет" (Евпатория).
Удары по оккупированной территории
- Кроме того, поражены три пункта управления БПЛА противника (Георгиевка, ВОТ Донецкой обл.) и склад БПЛА (Новопетриковка, ВОТ Донецкой обл.).
- Украинские воины также поразили ремонтное подразделение противника в районе Кадиевки (ВОТ Луганской обл.) и склад боеприпасов в районе Ивановки (ВОТ Херсонской обл.).
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"По результатам предварительных ударов подтверждено уничтожение склада боеприпасов 29.04.2026 на аэродроме "Кача" (ВОТ АР Крым)", — добавили в Генштабе.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по важным объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
