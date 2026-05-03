Морпіхи 36-ї бригади відбили штурм на Костянтинівському напрямку та знищили РСЗВ окупантів. ВIДЕО
На Костянтинівському напрямку бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти "ВАРТОВІ" відбили штурм противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти намагалися прорватися до смуги відповідальності Сил оборони, використовуючи логістичну техніку, проте зазнали невдачі.
У результаті бойової роботи знищено:
- 6 автівок;
- 3 мотоцикли;
- 1 квадроцикл;
- 1 танк;
- 1 бойову броньовану машину.
Також під час застосування противником РСЗВ українські пілоти відстежили місцезнаходження техніки та завдали по ній прицільного удару.
