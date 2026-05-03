Морпіхи 36-ї бригади відбили штурм на Костянтинівському напрямку та знищили РСЗВ окупантів. ВIДЕО

На Костянтинівському напрямку бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти "ВАРТОВІ" відбили штурм противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти намагалися прорватися до смуги відповідальності Сил оборони, використовуючи логістичну техніку, проте зазнали невдачі.

У результаті бойової роботи знищено:

6 автівок;

3 мотоцикли;

1 квадроцикл;

1 танк;

1 бойову броньовану машину.

Також під час застосування противником РСЗВ українські пілоти відстежили місцезнаходження техніки та завдали по ній прицільного удару.

