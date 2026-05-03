1 987 2
Морпехи 36-й бригады отбили штурм на Константиновском направлении и уничтожили РСЗО оккупантов
На Константиновском направлении бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты "ВАРТОВІ" отразили штурм противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты пытались прорваться в зону ответственности Сил обороны, используя логистическую технику, однако потерпели неудачу.
В результате боевых действий уничтожено:
- 6 автомобилей;
- 3 мотоцикла;
- 1 квадроцикл;
- 1 танк;
- 1 боевая бронированная машина.
Также во время применения противником РСЗО украинские пилоты отследили местонахождение техники и нанесли по ней прицельный удар.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергій Малецький
показать весь комментарий03.05.2026 10:23 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Sergey #614672
показать весь комментарий03.05.2026 10:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль