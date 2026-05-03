Морпехи 36-й бригады отбили штурм на Константиновском направлении и уничтожили РСЗО оккупантов

На Константиновском направлении бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты "ВАРТОВІ" отразили штурм противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты пытались прорваться в зону ответственности Сил обороны, используя логистическую технику, однако потерпели неудачу.

В результате боевых действий уничтожено:

  • 6 автомобилей;
  • 3 мотоцикла;
  • 1 квадроцикл;
  • 1 танк;
  • 1 боевая бронированная машина.

Также во время применения противником РСЗО украинские пилоты отследили местонахождение техники и нанесли по ней прицельный удар.

