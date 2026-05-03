Lasar’s Group уничтожила редкую вражескую станцию РЭБ в Харьковской области

Отдельный отряд специального назначения Lasar's Group Национальной гвардии Украины уничтожил российскую станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении Lasar's Group НГУ в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Уничтожена редкая станция РЭБ оккупантов

Во второй половине апреля "Лазари" уничтожили редкую цель из этого списка. Речь идет об автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель".

"Операция была проведена в Харьковской области силами нашего подразделения. Аналитики Lasar’s Group определили вероятный район, где могла находиться станция РЭБ. После этого была проведена разведка дронами авиационного типа "Лазарей", - говорится в сообщении.

После чего за работу взялись экипажи ударных самолетов. Они вылетели по координатам, полученным от аэроразведки, и точными ударами уничтожили две цели: Р-330Ж "Житель" и командно-штабную машину.

