Lasar’s Group уничтожила редкую вражескую станцию РЭБ в Харьковской области

Отдельный отряд специального назначения Lasar's Group Национальной гвардии Украины уничтожил российскую станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении Lasar's Group НГУ в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Уничтожена редкая станция РЭБ оккупантов 

Во второй половине апреля "Лазари" уничтожили редкую цель из этого списка. Речь идет об автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель".

"Операция была проведена в Харьковской области силами нашего подразделения. Аналитики Lasar’s Group определили вероятный район, где могла находиться станция РЭБ. После этого была проведена разведка дронами авиационного типа "Лазарей", - говорится в сообщении.

После чего за работу взялись экипажи ударных самолетов. Они вылетели по координатам, полученным от аэроразведки, и точными ударами уничтожили две цели: Р-330Ж "Житель" и командно-штабную машину.

Сили оборони України систематично використовують безпілотники для «засліплення» російської армії, завдаючи ударів по критично важливих та дорогих системах радіолокації та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Українські підрозділи (зокрема ССО, СБУ та Сили безпілотних систем) фокусуються на знищенні об'єктів, вартість яких у тисячі разів перевищує вартість самих дронів:

Знищення РЛС «засліплює» російську ППО, що дозволяє українським ракетам та іншим дронам безперешкодно уражати стратегічні цілі (склади БК, аеродроми, нафтобази).
03.05.2026 08:34
 
 