Штурм в составе трех оккупантов обернулся для врага полным фиаско под ударами дронов 33-й ОМБр. ВИДЕО

В сети бойцы 33-й отдельной механизированной бригады обнародовали кадры неудачного штурма оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один рашист на мотоцикле и еще двое на квадроцикле пытались прорваться в зону ответственности бригады, однако потерпели полное фиаско.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сначала дронары поразили оккупанта на мотоцикле, а затем несколькими ударами уничтожили остальную часть живой силы противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зрелищный сбитый российского "Шахеда" над облаками бойцами президентской бригады. ВИДЕО

Смотрите также: Рашисты сняли на камеру GoPro собственный подрыв на мине во время движения на Волчанском направлении. ВИДЕО