Зрелищное уничтожение российского "Шахеда" над облаками бойцами президентской бригады. ВИДЕО

Экипаж "Драконы" отдельной президентской бригады ВСУ эффектно сбил российский "Шахед" над облаками в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения воздушной цели пилоты использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".

На видео — перехватчик поднимается к вражескому БПЛА над облаками и наносит удар в переднюю часть корпуса, после чего цель взрывается в воздухе.

