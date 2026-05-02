Зрелищное уничтожение российского "Шахеда" над облаками бойцами президентской бригады. ВИДЕО
Экипаж "Драконы" отдельной президентской бригады ВСУ эффектно сбил российский "Шахед" над облаками в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения воздушной цели пилоты использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".
На видео — перехватчик поднимается к вражескому БПЛА над облаками и наносит удар в переднюю часть корпуса, после чего цель взрывается в воздухе.
Топ комментарии
+4 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий02.05.2026 17:16 Ответить Ссылка
+2 westwlad
показать весь комментарий02.05.2026 17:13 Ответить Ссылка
+1 Вячеслав Зубарєв
показать весь комментарий02.05.2026 17:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нам апять врут ?
і тут не так,
і там не едак ?
.
картинка чудова: чітка, чорний на білому фоні і враження акуратне прямо в бч !
найкращий сюжет для рекламного ролика українських перехоплювачів !
.
чого ото скавчати ?
.