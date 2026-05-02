Видовищне збиття російського "Шахеда" над хмарами бійцями президентської бригади. ВIДЕО

Екіпаж "Дракони" окремої президентської бригади ЗСУ видовищно збив російський "Шахед" над хмарами у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення повітряної цілі пілоти використали дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

На відео - перехоплювач підіймається до ворожого БпЛА над хмарами та завдає удару в передню частину корпусу, після чого ціль вибухає у повітрі.

