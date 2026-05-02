УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14712 відвідувачів онлайн
Новини Відео Збиття шахедів Знищення російських безпілотників
5 365 11

Видовищне збиття російського "Шахеда" над хмарами бійцями президентської бригади. ВIДЕО

Екіпаж "Дракони" окремої президентської бригади ЗСУ видовищно збив російський "Шахед" над хмарами у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення повітряної цілі пілоти використали дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На відео - перехоплювач підіймається до ворожого БпЛА над хмарами та завдає удару в передню частину корпусу, після чого ціль вибухає у повітрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти зафільмували на камеру GoPro власний підрив на міні під час руху на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори "Грім" перехоплювачем STING збили російський БпЛА "Гербера" методом тарану. ВIДЕО

Автор: 

знищення (10020) Дикі шершні (274) Шахед (2155) перехоплювач (87)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Красиво! Прямо KLM...
показати весь коментар
02.05.2026 17:16 Відповісти
+3
окрема президентська бригада ЗСУ - я так понимаю, шо она экипируется на деньги сэкономленные зе дротом на завтраках?
показати весь коментар
02.05.2026 17:13 Відповісти
+1
Якщо відео пов'язані то дуже лайк.
показати весь коментар
02.05.2026 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо відео пов'язані то дуже лайк.
показати весь коментар
02.05.2026 17:07 Відповісти
а що ж там "пов'язувати", якщо перехоплювач майже верхи сідає на шахед на кольоровому відео ?

нам апять врут ?
і тут не так,
і там не едак ?

.
показати весь коментар
02.05.2026 18:33 Відповісти
окрема президентська бригада ЗСУ - я так понимаю, шо она экипируется на деньги сэкономленные зе дротом на завтраках?
показати весь коментар
02.05.2026 17:13 Відповісти
Красиво! Прямо KLM...
показати весь коментар
02.05.2026 17:16 Відповісти
просто шикарно !
картинка чудова: чітка, чорний на білому фоні і враження акуратне прямо в бч !

найкращий сюжет для рекламного ролика українських перехоплювачів !

.
показати весь коментар
02.05.2026 18:28 Відповісти
З появою ШІ завжди виникають підозри..
показати весь коментар
02.05.2026 18:07 Відповісти
Гарно, але навіщо так монтувати два різні відео і типу як одне? В першому хмари крізь і густі, а в другій частині відео декілька хмаринок.
показати весь коментар
02.05.2026 18:24 Відповісти
кольорове відео одне і такої якості що й KLM обзавідуєтся

чого ото скавчати ?

.
показати весь коментар
02.05.2026 18:36 Відповісти
На такий коментар і відповідь на нього це не до мене, а десь в психіатрію. Ні ком, ні крапок, ні смилу.
показати весь коментар
02.05.2026 20:39 Відповісти
Друге наче тепловізор, але чи "пробиває" він хмари я не в курсі.
показати весь коментар
02.05.2026 22:31 Відповісти
 
 