Видовищне збиття російського "Шахеда" над хмарами бійцями президентської бригади. ВIДЕО
Екіпаж "Дракони" окремої президентської бригади ЗСУ видовищно збив російський "Шахед" над хмарами у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення повітряної цілі пілоти використали дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".
На відео - перехоплювач підіймається до ворожого БпЛА над хмарами та завдає удару в передню частину корпусу, після чого ціль вибухає у повітрі.
нам апять врут ?
і тут не так,
і там не едак ?
картинка чудова: чітка, чорний на білому фоні і враження акуратне прямо в бч !
найкращий сюжет для рекламного ролика українських перехоплювачів !
