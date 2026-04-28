Оператори "Грім" перехоплювачем STING збили російський БпЛА "Гербера" методом тарану. ВIДЕО

Оператори загону безпілотних систем "Грім" збили ворожий БпЛА у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти дроном-перехоплювачем STING від "Диких шершнів" уразили російський безпілотник "Гербера" методом тарану.

На відео - перехоплювач влучає у крило ворожого БпЛА, після чого той втрачає керування.

знищення (9990) ЗСУ (8580) дрони (7954) Дикі шершні (273) перехоплювач (83)
Шкода, що наш дрон після цього теж втрачено.
28.04.2026 19:55 Відповісти
А бывают многоразовые дроны-интерцепторы?).
28.04.2026 20:00 Відповісти
Так, були прикольні відео з "вудкою". Дуже прикольна ідея.
28.04.2026 20:19 Відповісти
https://www.google.com/search?q=Sting&oq=STING&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggDEAAYsQMYgAQyDwgAEEUYORjjAhixAxiABDIKCAEQLhixAxiABDIKCAIQABixAxiABDIKCAMQABixAxiABDIHCAQQLhiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCTg5OTdqMGoxNagCCLACAfEF06Hy4OT4I9_xBdOh8uDk-CPf&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiT2NH6h5GUAxWWUFUIHT7OPO8QgK4QegYIAQgAEAM Sting - це український FPV-перехоплювач, розроблений групою «Дикі Шершні» для знищення ворожих БПЛА, зокрема Shahed-136. Це ефективна, дешевша альтернатива зенітним ракетам, що здатна розвивати швидкість понад 160-315 км/год, підніматися на висоту до 3 км та має 80-90% успішних влучань.
Питання: Так в чому справа? Адже він саме на це, і розрахований!
28.04.2026 20:25 Відповісти
Лазером треба. https://www.youtube.com/results?search_query=decoupe+des+branches+avec+lazer
28.04.2026 20:23 Відповісти
Для лазера треба потужна ел/енергія
28.04.2026 21:11 Відповісти
Так, начебто, Гербера - це дрон-пустушка, зроблений з "гівна і палиць", призначений для відволікання на себе засобів ППО. Навіщо його збивати?
28.04.2026 20:38 Відповісти
Ще він дрон-розвідник. Іноді несе вибухові речовини
28.04.2026 21:12 Відповісти
Для лазера потрібні "потужні" конденсатори.
29.04.2026 02:33 Відповісти
 
 