Операторы отряда "Гром" перехватчиком STING сбили российский БПЛА "Гербера" методом тарана. ВИДЕО
Операторы отряда беспилотных систем "Гром" сбили вражеский БПЛА в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты дрона-перехватчика STING из отряда "Дикие шершни" поразили российский беспилотник "Гербера" методом тарана.
На видео — перехватчик попадает в крыло вражеского БПЛА, после чего тот теряет управление.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Питання: Так в чому справа? Адже він саме на це, і розрахований!