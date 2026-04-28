РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7697 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
1 709 8

Операторы отряда "Гром" перехватчиком STING сбили российский БПЛА "Гербера" методом тарана. ВИДЕО

Операторы отряда беспилотных систем "Гром" сбили вражеский БПЛА в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты дрона-перехватчика STING из отряда "Дикие шершни" поразили российский беспилотник "Гербера" методом тарана.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На видео — перехватчик попадает в крыло вражеского БПЛА, после чего тот теряет управление.

Автор: 

уничтожение (9670) ВСУ (7574) дроны (6915) Дикие шершни (261) перехватчик (78)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шкода, що наш дрон після цього теж втрачено.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:55 Ответить
А бывают многоразовые дроны-интерцепторы?).
показать весь комментарий
28.04.2026 20:00 Ответить
Так, були прикольні відео з "вудкою". Дуже прикольна ідея.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:19 Ответить
https://www.google.com/search?q=Sting&oq=STING&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggDEAAYsQMYgAQyDwgAEEUYORjjAhixAxiABDIKCAEQLhixAxiABDIKCAIQABixAxiABDIKCAMQABixAxiABDIHCAQQLhiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCTg5OTdqMGoxNagCCLACAfEF06Hy4OT4I9_xBdOh8uDk-CPf&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiT2NH6h5GUAxWWUFUIHT7OPO8QgK4QegYIAQgAEAM Sting - це український FPV-перехоплювач, розроблений групою «Дикі Шершні» для знищення ворожих БПЛА, зокрема Shahed-136. Це ефективна, дешевша альтернатива зенітним ракетам, що здатна розвивати швидкість понад 160-315 км/год, підніматися на висоту до 3 км та має 80-90% успішних влучань.
Питання: Так в чому справа? Адже він саме на це, і розрахований!
показать весь комментарий
28.04.2026 20:25 Ответить
Лазером треба. https://www.youtube.com/results?search_query=decoupe+des+branches+avec+lazer
показать весь комментарий
28.04.2026 20:23 Ответить
Для лазера треба потужна ел/енергія
показать весь комментарий
28.04.2026 21:11 Ответить
Так, начебто, Гербера - це дрон-пустушка, зроблений з "гівна і палиць", призначений для відволікання на себе засобів ППО. Навіщо його збивати?
показать весь комментарий
28.04.2026 20:38 Ответить
Ще він дрон-розвідник. Іноді несе вибухові речовини
показать весь комментарий
28.04.2026 21:12 Ответить
 
 