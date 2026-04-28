Дронари 425-го ОШП FPV-дроном разорвали пополам оккупанта под деревом. ВИДЕО 18+

На Покровском направлении пилоты 425-го отдельного штурмового полка нанесли несколько ударов дронами по оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист пытался спрятаться под деревом во время патрулирования украинских дронов, однако тщетно.

Операторы быстро обнаружили врага, и одним из ударов FPV-дрона тело захватчика разорвало пополам.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

