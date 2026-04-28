Пограничники бригады "Сталевий кордон" сбили 6 российских БПЛА на Сумщине. ВИДЕО
Пилоты-пограничники бригады "Сталевий кордон" поразили ряд воздушных целей в Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожено 6 российских беспилотников, среди которых "Орлан", "Молния", Supercam, два Zala и "Князь Вещий Олег".
Подробности о "Князь Вещий Олег"
Этот дрон используется рашистами для глубинной воздушной разведки, корректировки артиллерийского огня, ретрансляции связи и наблюдения.
Беспилотник может подниматься на высоту до 3000 метров и лететь со скоростью до 130 километров в час.
Операторы Сил обороны систематически противодействуют вражеской разведке и ударам беспилотниками, не давая противнику реализовать свои намерения.
Видео боевой работы опубликовано в соцсетях.
Sav UA #551121
