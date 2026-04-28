Прикордонники бригади "Сталевий кордон" збили 6 російських БпЛА на Сумщині. ВIДЕО
Пілоти-прикордонники бригади "Сталевий кордон" уразили низку повітряних цілей на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено 6 російських безпілотників, серед яких "Орлан", "Молнія", "Supercam", два "Zala" та "Князь Віщий Олег".
Деталі про "Князь Віщий Олег"
Цей дрон використовується рашистами для глибинної повітряної розвідки, коригування артилерійського вогню, ретрансляції зв'язку та спостереження.
Безпілотник може підійматися на висоту до 3000 метрів та летіти до 130 кілометрів на годину.
Оператори Сил оборони системно протидіють ворожій розвідці та ударам безпілотниками, не даючи противнику реалізувати свої наміри.
Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.
Sav UA #551121
