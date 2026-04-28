Прикордонники бригади "Сталевий кордон" збили 6 російських БпЛА на Сумщині. ВIДЕО

Індустрія дронів

Пілоти-прикордонники бригади "Сталевий кордон" уразили низку повітряних цілей на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено 6 російських безпілотників, серед яких "Орлан", "Молнія", "Supercam", два "Zala" та "Князь Віщий Олег".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі про "Князь Віщий Олег"

Цей дрон використовується рашистами для глибинної повітряної розвідки, коригування артилерійського вогню, ретрансляції зв'язку та спостереження.

Безпілотник може підійматися на висоту до 3000 метрів та летіти до 130 кілометрів на годину.

Оператори Сил оборони системно протидіють ворожій розвідці та ударам безпілотниками, не даючи противнику реалізувати свої наміри.

Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 327 640 осіб (+810 за добу), 11 892 танки, 40 771 артсистема, 24 483 ББМ. ІНФОГРАФІКА