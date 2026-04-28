От попадания FPV-дрона у оккупанта оторвало нижнюю конечность, а с его соратника полетели ошметки: пилоты 1-го ОШП. ВИДЕО 18+

Бойцы 1-го ББпС 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла уничтожили двух рашистов, которые пытались скрыться от украинских пилотов на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из оккупантов сразу упал на землю и не двигался, а другой пытался спрятаться за столбом у дороги.

Вследствие первого удара FPV-дрона одному из рашистов оторвало нижнюю конечность, а от второго разлетелись ошметки.

Также бойцы отмечают, что не могли оставить раненых оккупантов и нанесли повторный удар с тяжелого бомбардировщика "Вампир".

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

