Від влучання FPV-дрона окупанту відірвало ногу, а з поплічника розлетілося дрантя: пілоти 1-го ОШП. ВIДЕО 18+

Бійці 1-го ББпС 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла ліквідували двох рашистів, які намагалися втекти від українських пілотів на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із окупантів одразу впав на землю та не рухався, а інший намагався сховатися за стовпом біля дороги.

У результаті першого удару FPV-дрона одному з рашистів відірвало нижню кінцівку, а з другого розлетілося дрантя.

Також бійці зазначають, що не могли залишити поранених окупантів та завдали повторного удару з важкого бомбера "Вампір".

