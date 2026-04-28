Від влучання FPV-дрона окупанту відірвало ногу, а з поплічника розлетілося дрантя: пілоти 1-го ОШП. ВIДЕО 18+
Бійці 1-го ББпС 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла ліквідували двох рашистів, які намагалися втекти від українських пілотів на Гуляйпільському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із окупантів одразу впав на землю та не рухався, а інший намагався сховатися за стовпом біля дороги.
У результаті першого удару FPV-дрона одному з рашистів відірвало нижню кінцівку, а з другого розлетілося дрантя.
Також бійці зазначають, що не могли залишити поранених окупантів та завдали повторного удару з важкого бомбера "Вампір".
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+8 Luk Viktor
показати весь коментар28.04.2026 19:01 Відповісти Посилання
+8 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар28.04.2026 19:05 Відповісти Посилання
+7 Spirit #618058
показати весь коментар28.04.2026 19:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
