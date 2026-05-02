Рашисти зафільмували на камеру GoPro власний підрив на міні під час руху на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому група окупантів підривається на міні під час спроби проїхати через "кіл-зону" до позицій Сил оборони на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри інциденту зафільмував один із рашистів на камеру GoPro.

У результаті вибуху ворожий транспорт загорівся разом з особовим складом, а палаючі загарбники намагалися гасити вогонь на собі, качаючись по землі.

