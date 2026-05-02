Оператори "Хартії" підривами НРК-камікадзе ліквідували 10 окупантів під час зачистки позицій у Куп’янську. ВIДЕО
Бійці роти "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія" провели спецоперацію та зачистили позицію окупантів у Куп’янську за допомогою наземних роботизованих комплексів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни застосували НРК-камікадзе з вибухівкою, які під’їхали впритул до противника та серією підривів ліквідували 10 рашистів.
Кадрами бойової роботи бійці поділилися у соцмережах.
